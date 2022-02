MG 5 Electric: uniek aanbod vanaf €33.985

MG geeft de Nederlandse prijzen van de 5 Electric vrij. De MG 5 Electric is een elektrische stationwagon en is daarmee voorlopig een unieke aanbieding in autoland. De vanafprijs van de elektrische MG 5 Electric gaat echter wel de beloofde 30 mille voorbij.

MG breidt zijn leveringsgamma, dat onder meer uit de kortstondig mateloos populaire ZS EV en de Marvel R Electric bestaat, uit met de 5 Electric. De MG 5 Electric is de eerste relatief betaalbare elektrische stationwagon op de Nederlandse markt en is daarmee voorlopig een unieke aanbieding. MG riep bij de introductie van de 5 Electric dat de uiteindelijke vanafprijs onder de 30 mille zou komen te liggen. Dat is niet helemaal gelukt. De vanafprijs van de MG 5 Electric bedraagt namelijk €33.485.

Voor die net geen 34 mille drukt MG je de sleutels van de MG 5 Electric Standard Range in Comfort-uitvoering in handen. De MG 5 Electric Standard Range heeft een 177 pk en 280 Nm sterke elektromotor en een 50,3 kWh accupakket. De Standard Range komt 320 kilometer ver op een volle accu. MG levert de elektrische stationwagon ook als Long Range. De MG 5 Electric Long Range heeft een groter accupakket en een minder potente elektromotor dan de Standard Range. De Long Range is 156 pk en 280 Nm sterk en heeft een 61,1 kWh accu die de MG 5 Electric een actieradius van 400 kilometer oplevert. De vanafprijs van de MG 5 Electric Long Range bedraagt €36.985. Zowel de Standard Range als de Long Range zijn er ook als rijker uitgeruste Luxury en kosten in die configuratie achtereenvolgens €35.485 en €38.485.

Afmetingen

De MG 5 Electric is een 4,6 meter lange stationwagon met een wielbasis van 2,66 meter. De bagageruimte heeft een inhoud van 479 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.367 liter aan spul meezeulen. De MG 5 Electric is zo'n 3 centimeter korter dan een Golf Variant en zo'n 4 centimeter korter dan de nieuwe Opel Astra Sports Tourer, modellen die stuk voor stuk door het ontbreken van een accupakket wel ruimer zijn en allen zo'n 600 liter of meer lusten. Goed nieuws: de MG 5 Electric kan tot 500 kilo (ongeremd) trekken. Een 3-fasen boordlader is in zowel de Standard Range als Long Range standaard. Daarmee kun je aan een AC-lader dus tot 11 kW laden, aan een DC-snellader bedraagt het maximum laadvermogen 87 kW. Net als de vernieuwde MG ZS EV en de Marvel R Electric heeft de MG 5 Electric een Vehicle-to-Load (V2L)-systeem waarmee je externe apparaten kunt laden.

Uitrusting

De Comfort-uitvoering van de MG 5 Electric omvat standaard voorzieningen als led-verlichting rondom, verwarmbare voorstoelen, parkeerhulp, een 7-inch digitaal instrumentarium, 16-inch lichtmetaal en keyless entry. Ook is een aan een 10,25-inch scherm gekoppeld infotainmentsysteem van de partij, dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Meer op de basisversie aanwezige verwennerij komt in de vorm van adaptieve cruisecontrol, Lane Keep Assistance en zelfs Traffic Jam Assistance. De Luxury-uitvoering voegt daar zaken aan toe als climate control, een 360-graden-camera, een automatisch dimmende binnenspiegel, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, kunstleren bekleding en 17-inch lichtmetalen wielen.

Prijzen MG 5 Electric