Dit kost de Opel Astra Sports Tourer

De nieuwe Opel Astra komt natuurlijk ook weer als extra ruimte Sports Tourer beschikbaar. Die stationversie werd in december gepresenteerd en nu heeft AutoWeek de prijzen van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer te pakken. Opel vraagt minimaal €29.749 voor de Astra Sports Tourer en daarmee bedraagt de meerprijs ten opzichte van zijn hatchbackbroer €1.200.

Voor die niet geen 31 mille drukt Opel je de sleutels in handen van een Astra Sports Tourer met 110 pk sterke 1.2 benzinemotor en een handgeschakelde zesbak. Voor dat bedrag rijd je de Business Edition. Hij is er met deze motor- en bakcombinatie ook als Edition en kost dan €30.799. De 110 pk sterke 1.2 Turbo is altijd gekoppeld aan een handbak, maar Opel levert de Astra Sports Tourer ook met een 130 pk sterke 1.2 Turbo die zowel met handgeschakelde zesbak als met achttraps automaat is te krijgen. De Opel Astra Sports Tourer met 130 pk sterke 1.2 Turbo en handgeschakelde transmissie kost als Business Edition €30.749. De Astra Sports Tourer in deze technische configuratie is ook als Edition, Elegance, GS Line en als Business Elegance te krijgen. Liever de automaat? Dan ben je voor de Business Edition €33.749 kwijt. De reguliere Edition-uitvoering is in combinatie met de automaat niet te krijgen. Wel kun je opteren voor de extra luxueuze Ultimate-smaak die €42.549 kost.

Net als de Opel Astra Hatchback is ook de Sports Tourer met een 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn met 12,4 kWh accu te krijgen waarmee je tot zo'n 60 kilometer elektrisch kunt rijden. De Astra Sports Tourer 1.6 Turbo Hybrid kost minstens €36.099. Ook in dit geval geldt die vanafprijs voor de Business Edition. Opel levert de plug-in hybride Astra Sports Tourer ook als Edition, Elegance, GS Line en Business Elegance. Dieselen kan met de 130 pk sterke 1.5 CDTI die altijd de achttraps automaat heeft. Opel vraagt voor de diesel-Sports Tourer minstens €37.499 (Business Edition) en biedt ook de Elegance- en Business Elegance-uitvoeringen aan.

Bagageruimte

De bagageruimte van de Astra Sports Tourer heeft een inhoud van 608 liter. Gooi je de achterbank plat, dan bedraagt de inhoud van de bagageruimte 1.634 liter. Daarmee slokt hij aanzienlijk meer op dan de stationwagon van de vorige Astra die het met de achterbank rechtop bij 540 liter voor gezien hield. Het laadvolume van de nieuwe Astra Spors Tourer is gelijk aan dat van zustermodel Peugeot 308 SW en met de achterbank rechtop zelfs groter dan dat van grote broer Insignia (560 liter). De plug-in hybride Astra Sports Tourer heeft door de plaatsing van het accupakket minder bagageruimte dan de reguliere benzine- en dieselversies. Met 548 liter is ook de plug-in Astra Sports Tourer Hybrid ruimer dan het voorgaande model. Met de achterbank plat kun je er 1.574 liter aan spul in kwijt.