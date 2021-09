Elektrische Opel Astra-e komt in 2023

De nieuwe Astra werd in juli gepresenteerd. Daarbij belichtte Opel de zesde generatie al behoorlijk uitgebreid, al liet het nog even onder de pet met welke aandrijflijnen de Astra leverbaar wordt. Zojuist maakte Opel bekend dat de Astra allereerst op de markt komt met twee benzinemotoren, een dieselmotor en twee plug-in hybride aandrijflijnen . Per oktober kunnen de eerste bestellingen worden gedaan. Maar dan het grote nieuws: per 2023 krijgt het gamma versterking met de volledig elektrische Astra-e.

De jongste Opel Astra is het technische broertje van de begin dit jaar gepresenteerde derde generatie Peugeot 308 en de tweede modelreeks DS 4. Peugeot gaf aan, net als DS eerder over de 4, dat het platform van de nieuwe 308 geschikt was voor een volledig elektrische versie, maar dat die vooralsnog niet in het vat zat. Niet veel later werd duidelijk dat Peugeot tóch een elektrische 308 in het vat had zitten en onlangs kondigde DS tóch de komst aan van een volledig elektrische DS 4. Wat dat betreft is de komst van de Opel Astra-e geen verrassende aanvulling, maar wel een zeer welkome. Opel is overigens voornemens om vanaf 2028 alleen nog EV's in Europa te leveren.

Voor technische specificaties is het nog te vroeg, de Astra-e staat immers pas in 2023 bij de dealers. Dat is hetzelfde jaar waarin moederbedrijf Stellantis het eVMP-platform introduceert, een modulaire EV-basis voor auto's in het C- en D-segment dat geschikt is voor modellen met accupakketten van 60 kWh tot 100 kWh. In theorie zou Opel een vergelijkbaar pad kunnen bewandelen als Renault met de Mégane-familie en de nieuwe Mégane E-Tech Electric. Die laatste is een volledig elektrisch aangedreven model dat op een eigen platform staat en technisch niets met de reeds bestaande Méganes te maken heeft. We mikken er echter op dat Stellantis voor de elektrische Opel Astra, Peugeot 308 en DS 4 gewoon het doorontwikkelde EMP2-platform gebruikt, dat ook als basis dient voor de conventionele types.