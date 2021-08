DS 4 krijgt volledig elektrische versie

Begin deze maand deed Stellantis de elektrische toekomststrategieën van zijn merken uit de doeken. Opvallend is vooral dat Alfa Romeo vanaf 2027 een puur elektrisch merk wordt en ook werd bekend dat DS vanaf 2024 geen nieuwe modellen meer introduceert met een brandstofmotor aan boord. In wezen sorteert ook dat merk dus voor op een puur elektrische toekoms,t die dan enkele jaren later bij het verdwijnen van de types mét verbrandingsmotor een feit wordt. Wie nu al een elektrische DS wil, kan aankloppen voor de DS 3 Crossback E-Tense. Nu maakt het merk bekend dat de gloednieuwe DS 4 in 2024 ook volledig elektrisch leverbaar wordt. De Die deelt zijn basis met de nieuwe Opel Astra en Peugeot 308, en door Peugeot is ook al de komst van een elektrische e-308 bevestigd. Reken er voor de Astra ook maar op. Die heet in dat geval Astra-e.

Terug naar DS, want hier houdt het elektronieuws nog niet op. 2024 wordt ook een spannend jaar voor wie wat hoger in de markt een elektrische DS wil. Het merk zegt namelijk te werken aan een nieuw puur elektrisch model dat een accucapaciteit tot 104 kWh krijgt en waarmee 700 WLTP-kilometers actieradius mogelijk is. Die DS komt op Stellantis' zogenoemde STLA Medium-platform, bestemd voor 'premium' (hogere) middenklassers. Aangezien de DS 9 er pas net is, zetten we er voorzichtig op in dat het gaat om een SUV-broer van dat huidige topmodel.