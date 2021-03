Elektrische Peugeot e-308 komt in 2023

Peugeot heeft de komst van een elektrische versie van de nieuwe 308 nooit bevestigd, noch ontkracht. Tot nu. Het AD meldt op basis van een interview met Jerôme Micheron, Product Director bij Peugeot, dat er in 2023 een volledig elektrische 308 komt. Die versie gaat volgens de huidige naamgevingsstrategie van Peugeot dan e-308 heten.

De nieuwe Peugeot 308 staat net als de nieuwe DS 4 en de later dit jaar op de markt te verschijnen nieuwe Opel Astra op een doorontwikkeling van het EMP2-platform. Dat EMP2-platform kennen we in de basis al van tal van andere Stellantis-producten, maar is de nieuwe generatie C-segmenters voor meer dan de helft herzien. DS Automobiles verklaarde tegenover AutoWeek al dat die vernieuwde EMP2-basis ook geschikt is voor een volledig elektrische DS 4-variant, maar dat die versie nog niet op de planning stond. Micheron van Peugeot durft over de nieuwe Peugeot 308 stelligere uitspraken te doen.

"Mede dankzij de e-versies behoren de 208 en 2008 tot de bestverkochte modellen van hun klasse. Eén op de tien verkochte exemplaren is al volledig elektrisch en dat aantal zal stijgen. We zien bovendien dat kopers in het hogere segment van de 308 de keuze willen hebben en een EV past steeds meer in hun wensenlijstje," zegt de productbaas tegen het AD.

Voor technische specificaties van de elektrische e-308, is het nog te vroeg. Op de komst van de auto moeten we immers nog wat jaartjes wachten. Met de elektrische e-208, e-2008 en met auto's als de DS3 Crossback E-Tense en Citroën ë-C4 heeft Stellantis inmiddels genoeg EV-ervaring op zak. 2023 is overigens ook het jaar waarin Stellantis het eVMP-platform introduceert. Dat eVMP-platform is een modulair en volledig op EV's toegespitst platform dat onder een groot aantal elektrische C- en D-segmenters van Stellantis komt te zitten. Dat platform is goed voor accupakketten met een capaciteit van 60 kWh tot 100 kWh. Of Peugeot van de op stapel staande e-308 een afgeleide van de reguliere 308 maakt of dat Peugeot een vergelijkbare weg bewandelt als Renault met de Mégane en Mégane 'eVision' valt nog te bezien. Renault komt namelijk met een elektrisch model in de Mégane-familie met een compleet eigen EV-platform dat naast de reguliere Mégane verkocht gaat worden. We gaan het zien.