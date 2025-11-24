Ga naar de inhoud
Nu ook tot 10 jaar garantie bij Suzuki

Onder voorwaarden

3
Suzuki Swift
Lars Krijgsman

Suzuki voegt zich bij de steeds langer wordende lijst autofabrikanten die tot 10 jaar garantie biedt. Zoals gebruikelijk zitten er bepaalde voorwaarden aan die garantietermijn.

Toyota, Lexus en Kia bieden tot 10 jaar garantie. Suzuki nu ook. Daarbij maakt het niet uit of je voor een Swift, Vitara, Swace, Across of voor een elektrische e-Vitara gaat. Zoals gebruikelijk zit er een kilometerbeperking op de garantietermijn van 10 jaar. Die ligt op 200.000 kilometer.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden. Zo moet je je Suzuki volgens fabrieksvoorschriften laten onderhouden door een erkende Suzuki-dealer, waarna de garantie wordt verlengd tot aan de volgende onderhoudsbeurt. Ook met een oudere Suzuki kom je in aanmerking voor de langere garantietermijn. De auto mag dan uiteraard niet meer dan 200.000 kilometer hebben gereden, moet in Europa zijn geleverd en eventuele gebreken moet je vooraf laten verhelpen.

Suzuki gaf tot voor kort drie jaar fabrieksgarantie, aangevuld met drie jaar garantie vanuit de Nederlandse importeur.
Suzuki

PRIVATE LEASE Suzuki

INFO

