Ook Jaguar F-Pace SVR aan de facelift

De gefacelifte F-Pace kwam op deze site al eerder voorbij, maar de SVR zien we vandaag voor het eerst. Over beiden kunnen we in dit stadium kort zijn, want wat uiterlijke wijzigingen betreft lijkt het nieuws minimaal. In Zwitserland konden we onlangs zelf al een rondje om een (reguliere) facelift-F-Pace lopen, en daarbij was bijzonder weinig nieuws te ontwaren. Verwacht hier geen facelift in de stijl van de F-Type, waarbij het hele front op de schop gaat. De basislijnen van de F-Pace blijven gewoon behouden, waarbij er aan de vorm van motorkap en koplampen ogenschijnlijk niet wordt getornd.

Wel verwachten we een andere indeling van de lampen, die uiteraard uitsluitend van ledverlichting zijn voorzien. Ook voor- en achterbumper worden ongetwijfeld wat strakgetrokken, al blijven de vier uitlaten van de SVR op hun vertrouwde plek. Ook de ‘kiewen’ in de flanken, een kenmerk van de SVR-versie, blijven intact.

Hoewel er wat hardware betreft ook onderhuids geen grote veranderingen op komst zijn, krijgt de top-F-Pace er hoogstwaarschijnlijk wel wat vermogen bij. Waar de SVR het nu ‘moet doen’ met 550 pk, levert de toegepaste V8 in versere merkgenoten inmiddels 575 pk. De kans is groot dat dit ook voor Jaguars SUV in het verschiet ligt.