Onzekere Britse auto-industrie doet oproep aan Johnson

De Britse auto-industrie kent onzekere tijden nu de Brexit dichterbij is dan ooit. De productie viel vorige maand al fors terug wegens onduidelijkheden over de toekomst. De bedrijfstak doet daarom nu een oproep aan de herkozen premier Boris Johnson.

Met het naderende vertrek uit de Europese Unie begint de industrie in het Verenigd Koninkrijk zich flink te roeren. Het is nog maar de vraag hoeveel export er na de Brexit nog zal zijn en vooral voor de auto-industrie kan dat verregaande gevolgen hebben. Autofabrikanten heroverwegen hun inzet op de Britse productie, hoewel Nissan in 2016 al aangaf hoe dan ook te blijven. Toch is in 2019 tot op heden de algehele Britse autoproductie wel met maar liefst 14,5 procent afgenomen, ongetwijfeld in afwachting van duidelijkheid over handelsverdragen met de EU na de Brexit. In november viel de porductie zelfs 16,5 procent lager uit dan vorig jaar.

Hoewel de industrie zelf dus al het zekere voor het onzekere neemt door de productie terug te schroeven, wil men natuurlijk liever zo snel mogelijk weten of er überhaupt reden tot zorgen is. Volgens persbureau Reuters heeft de industrie daarom premier Boris Johnson met klem gevraagd om met de EU een deal voor vrije autohandel te beklinken. Daarnaast hoopt men dat ook andere horden op de handelsroute voorkomen kunnen worden. In het ergste geval volgt een 'no-deal-Brexit' en dan zullen de gevolgen naar alle waarschijnlijkheid flink zijn. Nissan gaf al aan dat het dan de productie in Sunderland mogelijk toch staakt.