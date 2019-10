'Nissan heroverweegt Qashqai-productie Sunderland bij no-deal-Brexit'

In het geval van een harde Brexit heroverweegt Nissan zijn eerdere besluit om de Qashqai in het Engelse Sunderland te blijven bouwen.

Dat nieuws komt ongetwijfeld hard aan in Sunderland, want eerder beloofde Nissan juist dat ook de derde generatie van de Qashqai gewoon op Het Eiland wordt gebouwd. Brexit of niet, Nissan zou doorgaan in Engeland.

Volgens de laatste berichten van The Financial Times, geciteerd door persbureau Reuters, zou een no-deal-Brexit wel degelijk een reden zijn om het besluit over de Qashqai-productie te heroverwegen. Hoewel een woordvoerder zou hebben gezegd dat de plannen vooralsnog niet zijn gewijzigd, zouden drie bronnen onafhankelijk van elkaar hebben bevestigd dat er bij de eerdere beloftes werd uitgegaan van een scenario, waarin er wé afspraken met de EU worden gemaakt.

Als de Qashqai-productie inderdaad naar een ander land wordt verhuisd, hangt de toekomst van de fabriek in Sunderland meteen aan een zijden draadje. Bij de introductie van de nieuwe Juke is weliswaar aangekondigd dat ook die auto in Engeland gaat worden gebouwd, maar het is de vraag of de Britse faciliteit daarop kan overleven. Plannen om ook de X-Trail in Sunderland te gaan bouwen, werden eerder al doorgestreept.