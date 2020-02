Onthulling Ford Bronco eerder dan verwacht

Ford blaast dit jaar de naam Bronco nieuw leven in met twee modellen; de reguliere Bronco en de Bronco Sport. Tot op heden hielden we er rekening mee dat we de twee nieuwkomers op z'n vroegst in april op de New York International Auto Show zouden zien, maar dat lijkt voor een deel al wat eerder te worden. Volgens diverse media, waaronder Automotive News, heeft Ford een aantal dealers ingelicht over op handen zijnde onthulling van de Bronco. Die vindt, op basis van die informatie, al in maart plaats.

Zoals gezegd werd er eerst nog op april ingezet als vroegste onthullingsmoment en dat blijkt alsnog deels te kloppen. In maart verschijnt namelijk de gewone Bronco, in april volgt de Bronco Sport op de NYIAS. Opvallend genoeg wordt er wel gesproken over een vroegere marktintroductie van de Bronco Sport. Die moet nog dit jaar bij de dealers komen te staan. De grotere reguliere Bronco volgt in 2021. Allebei de auto's zijn qua uiterlijk een duidelijke retro-reïncarnatie van de oer-Bronco uit eind jaren 60 en moeten het de eveneens klassiek gelijnde Jeeps Wrangler en Renegade moeilijk gaan maken.