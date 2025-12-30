Onbegrensd hard rijden kan straks mogelijk op meer plekken

Als je niet geconfronteerd wilt worden met een maximumsnelheid, kun je bij onze oosterburen terecht. Wat verder van huis gaat de maximumsnelheid er straks wellicht ook af.

Iedereen weet natuurlijk dat je in Duitsland op stukken autobahn onbegrensd mag hardrijden, maar wist je dat er ook op het Isle of Man op bepaalde trajecten geen snelheidslimiet geldt? De kans dat je daar ooit rijdt, is alleen aanmerkelijk minder groot. Wellicht zelfs minder groot dan dat je een keer in de Amerikaanse staat Arizona achter het stuur zit. Ook daar mag je het gaspedaal straks mogelijk volop ingetrappen. Een lokale afgevaardigde van de staat, Nick Kupper, maakt zich hard voor het schrappen van de maximumsnelheid op bepaalde trajecten. Dat lezen we dankzij Motor1 bij de Arizona Capitol Times.

Kupper beargumenteert dat het schrappen van de maximumsnelheid eerder tot minder dan meer verkeerslachtoffers leidt, omdat er daardoor minder snelheidsverschil tussen weggebruikers zou zijn. Hij haalt daarbij een eerder verschenen rapport van de staat Montana aan. "Het is een interessant psychologisch fenomeen dat wanneer er geen vaste snelheidslimiet is, mensen de neiging hebben om zich rond een bepaalde snelheid te scharen. Interessant is dat de snelste en de langzaamste persoon qua snelheid dichter bij elkaar liggen dan wanneer er een vaste snelheidslimiet geldt. En wanneer er minder variatie is, zijn er minder ongelukken en minder dodelijke slachtoffers", aldus Kupper.

Concreet stelt Kupper daarom voor om op bepaalde relatief afgelegen wegen in Arizona de maximumsnelheid overdag te schrappen. Dat geldt dan wel alleen voor particuliere voertuigen. Bovendien geldt 's avonds en 's nachts wel een maximumsnelheid van 80 mph, krap 130 km/h. Als uit onderzoek vervolgens blijkt dat het goed werkt, ziet Kupper ook graag de maximumsnelheid verdwijnen op diverse snelwegen. Dat biedt wellicht mogelijkheden voor een stukje van de Canonball Run.