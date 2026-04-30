Stellantis noteert eerste winst na verliesgevend 2025

Als het resultaat van één kwartaal dat kan aantonen, dan lijkt de ingezette omslag bij Stellantis zijn vruchten af te werpen. Het Europees-Amerikaanse concern sluit het eerste kwartaal van 2026 namelijk af met winst.

2025 was geen best jaar voor Stellantis. Het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Opel en Citroën en in de VS Ram en Jeep boekte vorig jaar een verlies van 842 miljoen euro, wat neerkomt op een operationele ‘winst’marge van -0,5 procent. Het eerste kwartaal van 2026 was een stuk beter. Stellantis noteert een nettowinst van 377 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder in het eerste kwartaal nog 387 miljoen verlies werd geleden. De omzet steeg met 6 procent, de winstmarge komt neer op 2,5 procent.

Dat wil niet zeggen dat het overal voor de wind ging bij Stellantis. In Azië daalden de verkopen bijvoorbeeld met 4 procent en in het Midden-Oosten en Afrika was sprake van een vergelijkbare daling, maar in Zuid-Amerika ging het met +1 procent al beter. Europa en Noord-Amerika groeiden echter nog harder, met verkoopstijgingen van respectievelijk 5 en 6 procent. Stellantis groeide in Europa harder dan de markt en ‘pakt’ een marktaandeel van 17,5 procent in de EU, of 18,1 als je Leapmotor meetelt.

In Noord-Amerika lijkt de keuze voor meer (grote) benzinemotoren en minder elektrificatie zijn vruchten af te werpen. Stellantis was hier de snelstgroeiende autobouwer en verkocht 20 procent meer RAM’s in de VS, wat ongetwijfeld ook te maken heeft met het feit dat de RAM 1500 nu toch weer ‘gewoon’ verkrijgbaar is met een V8.