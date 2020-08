Nieuw Cannonball-record: in 25 uur en 39 minuten van New York naar Los Angeles

Arne Toman en Doug Tabutt reden eind 2019 in recordtijd de al sinds het bestaan van de automobiel tot de verbeelding sprekende rit van New York naar Los Angeles. Het record stond niet lang, maar is nu weer in handen van Toman en Tabutt.

In november reden de heren hun Mercedes E 63 AMG in 27 uur en 25 minuten van de ‘Red Ball Garage’ in New York, het traditionele startpunt van een Cannonball Run, naar het even traditionele Portofino Inn-Hotel In Los Angeles.

Bizar snel, maar dat was voor de corona-pandemie. Die zorgt ook in de VS voor uitzonderlijk rustige wegen, dus sneuvelde het record al snel. In april maakten we melding van een Audi A8 die dezelfde rit in 26 uur en 38 minuten reed. Tussendoor was er ook nog een durfal die de rit in z’n eentje in een gehuurde Mustang in minder dan 26 uur wist af te raffelen. Wie dat verhaal wil horen, hoeft alleen maar de naam ‘Fred Ashmore’ aan Google toe te vertrouwen.

Toman en Tabutt reden de rit nu eens niet in een dikke Mercedes, maar stapten samen met derde man Dunadel Daryoush in een Audi S6 uit 2016. Die auto werd net als de Mercedes ietwat gecamoufleerd, in een poging zand in de ogen te strooien van de autoriteiten en boze omstanders. Daarbij heeft men getracht om de auto in ieder geval bij een snelle blik te laten lijken op een Ford Taurus-politieauto. Technische aanpassingen bestonden onder meer uit extra brandstoftanks, zodat de hele trip kon worden afgelegd met slechts vijf tankstops.

Het resultaat van de in mei verreden ‘coronarit’: 2.816,4 mijl, dik 4.532 km, in 25 uur en 39 minuten. De gemiddelde snelheid lag op een ongelofelijke 110 mijl per uur, ofwel 177 km/h, inclusief tankstops. Zo’n rit levert altijd leuke anekdotes op, dus voor wie interesse heeft in deze materie is onderstaande Vinwiki-video zeker de moeite.