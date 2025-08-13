Ga naar de inhoud
Olieprijs lijkt fors te dalen, brandstof mogelijk toch duurder volgend jaar

Lagere olieprijs, hogere accijnzen

Tanken (ANP)

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de olieprijs volgend jaar stevig daalt door een overaanbod en een afnemende vraag. Het is echter maar de vraag of we dan ook goedkoper uit zijn aan de pomp.

"De recentste cijfers wijzen op een zwakke vraag in de belangrijkste economieën. Doordat het consumentenvertrouwen nog altijd laag is, lijkt een scherpe opleving voorlopig onwaarschijnlijk", staat in een rapport. Het agentschap voorziet dat de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, volgend jaar daalt tot 58 dollar. Dit jaar is dat gemiddeld 69 dollar.

Voor automobilisten kan dit een voordeel opleveren aan de pomp. De prijs van benzine in Nederland dreigt volgend jaar echter veel duurder te worden als de politiek niet ingrijpt. Per 1 januari vervalt een korting op de accijns, waardoor een liter benzine in één keer 25 cent in prijs kan stijgen. Voormalig minister Barry Madlener (Infrastructuur) riep de Tweede Kamer eerder op maatregelen te nemen. Als er met Prinsjesdag geen plannen liggen voor een oplossing, gaat de accijnsverhoging door. Het voorkomen van de accijnsverhoging kost de schatkist volgens een eerdere schatting 1,6 miljard euro.

Het IEA verwacht dat de wereldwijde aanvoer van olie dit jaar stijgt tot 2,1 miljoen vaten per dag. Eerder ging het adviesorgaan uit van 1,8 miljoen vaten per dag.

