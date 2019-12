Voorlopige prijzen Ford Mustang Mach-E bekend

Ford presenteerde onlangs de volledig elektrische Mustang Mach-E. De SUV, die qua uiterlijk is geïnspireerd op de beroemde muscle car, wordt in het laatste kwartaal van 2020 leverbaar, maar we kunnen nu al de voorlopige Nederlandse prijzen voor de verschillende uitvoeringen prijsgeven.

De Ford Mustang Mach-E moet voor Ford een belangrijke doorbraak op de EV-markt teweeg gaan brengen. Ook hier in Nederland zal de SUV het volgend jaar gaan proberen en eerder konden we al melden wat de auto hier ongeveer zou gaan kosten. Nu hebben we meer details, want Ford heeft de voorlopige Nederlandse prijzen bekendgemaakt. De Mustang Mach-E gaat voor niet minder dan € 49.925 mee naar de eerste eigenaar. Daarvoor krijg je de 258 pk sterke achterwielaangedreven versie met de standaard 75,7 kWh accu, die volgens de WLTP-cyclus goed moet zijn voor een actieradius van 450 km. Vanaf € 58.075 wordt de auto leverbaar met de 98,8 kWh accu die goed moet zijn voor 600 kilometer bereik. Het vermogen ligt in dat geval ook wat hoger, op 285 pk. In beide gevallen bedraagt het maximum koppel 415 Nm.

De Mustang Mach-E met vierwielaandrijving en dubbele motor doet er een schepje bovenop. Die is er eveneens eind 2020 en krijgt een voorlopige prijs van minimaal € 57,665. Dat is de prijs voor de versie met de standaardaccu (75,7 kWh), die in dit geval 420 km ver moet komen en 258 pk in de schaal legt. Wil je vierwielaandrijving én de 98,8 kWh accu, dan ben je minimaal € 67.140 kwijt. Het bereik van deze topversie komt volgens de WLTP uit op 540 km. In dit geval is het vermogen ook aanzienlijk hoger, namelijk 337 pk. Het koppel is bij beide versies opnieuw gelijk en bedraagt 565 Nm.

Om de komst van het nieuwe model te vieren, zal er ook een beperkt leverbare First Edition-versie van de Mustang Mach-E verschijnen. Ford communiceert daarvoor een voorlopige prijs van minimaal € 70,940. Die uitvoering beschikt over het grootste accupakket en vierwielaandrijving, met onderscheidende elementen als een panoramadak, audio van Bang & Olufsen en een enkel voor die uitvoering beschikbare kleur blauw. In een later stadium volgt ook nog een krachtiger GT-versie van de Mach-E.