'Levering Ford Mustang Mach-E mogelijk vertraagd'

De uitlevering van de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E loopt mogelijk vertraging op. Dat heeft Electrek van klanten in Noorwegen vernomen. Ford Nederland zegt geen signalen te hebben ontvangen dat dit ook voor ons land het geval is.

Op het Noorse forum van de Mach-E club zouden klanten met een reserveringen te horen hebben gekregen dat ze pas in juni of juli met de configurator de laatste hand aan hun gereserveerde exemplaar te kunnen leggen, waarna uitlevering op z'n vroegst in november begint. Grote aanpassingen aan het bestelde exemplaar kan tot vertraging leiden.

De kink in de kabel is naar verluidt de typegoedkeuring aldaar, die uitgesteld is tot het einde van juni. Daarnaast heeft de Mexicaanse fabriek waar de Mustang Mach-E van de band moet rollen stilgelegen vanwege het coronavirus. Hierdoor is volgens Electrek de start van productie met een maand verschoven.

Belang voor Nederland

Ford Nederland zegt de ontwikkelingen met spanning in de gaten te houden, aangezien het in deze tijd lastig is om stellige uitspraken over uitlevering te doen. "Vooralsnog gaan we uit van het vierde kwartaal van dit jaar", aldus pr-manager Sebastiaan van de Pol.

Dat is belangrijk omdat de bijtellingsregels per 1 januari weer aangepast worden. Als de auto niet voor die datum op kenteken gaat, lopen zakelijke rijders die een Mustang Mach-e gereserveerd hebben het risico op een hoger maandbedrag. De auto is in Nederland al meer dan 1.500 keer gereserveerd.

"Iedereen binnen de Europese organisatie is doordrongen van de noodzaak om in het vierde kwartaal in Nederland, een markt die prioriteit heeft, uit te leveren", besluit Van de Pol.