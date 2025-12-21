Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autoliefhebbers terug op hun eerste auto. Wat moet je nog met je autoleven als je eerste auto een Mazda MX-5 was? Geluksvogel Wiborg Vranken geeft het antwoord.

Toch even de vraag: waarom kocht je een Mazda MX-5?

“Ik wilde graag een eerste auto die niet zo mainstream was, ergens was het wel spannend om een youngtimer als eerste auto te nemen, maar dat is me eigenlijk wel goed bevallen. Natuurlijk zijn er altijd wel wat kleinigheidjes die opdoen, maar niets onoverkomelijks.”

Wat vond je de grootste afknapper?

“De grootste tegenvaller bij de MX-5 was toch wel de roest, zoals menig MX-5 rijder had ik te maken met dorpelroest achter en ik heb daarvoor beide kanten aan laten pakken, een prijzige reparatie, maar een hobby mag geld kosten, toch?”

Wat heb je ervoor betaald?

“Destijds was dat iets rond de €3.500. Maar als ik er nu een van dezelfde kwaliteit zou moeten kopen, ga ik beslist hoger uitkomen. Ze zijn, net als in feite alles, flink in waarde gestegen.”

Heb je vaak open gereden?

“Heel vaak! Zodra het niet regende en de temperatuur boven nul was ging het dak altijd wel open. Daar koop je een cabrio voor. En in de winter gewoon de verwarming aan en gaan. Ik had altijd de gewoonte om tot het uiterste door te gaan. Zo heb ik al eens op de vluchtstrook gestaan tijdens een hoosbui om snel het dakje dicht te trekken. Gelukkig is dat bij de MX-5 snel geregeld.”

Wat heb je meegemaakt aan onderhoud en reparaties?

“De MX-5 heeft redelijk veel onderhoud gehad. Standaard onderhoud voerde ik zelf uit, enkel voor roestreparatie is hij weggeweest en een keer om de koppakking te vervangen, meteen in combinatie met waterpomp, distributie en dergelijke. Verder uiteraard lekker aan geklust, ander stuur, koplampen, remmen en zo. Ik ben er vele uren mee bezig geweest, en mij er altijd goed mee vermaakt.”

Hoe kilometer heb je ermee gereden?

“Ik heb er ongeveer 50.000 km mee gereden. De langste reis was tot aan Zuid-Frankrijk. Ik ben er zonder problemen naartoe gereden, al kom je er na 12 uur wel aardig kreupel uit.”

Mis je hem?

“Als ik op een mooie dag een Mazda MX-5 zie rijden verlang ik er stiekem wel naar terug om heerlijk met het dak open in de zon te toeren.”

Waarom heb je hem weggedaan?

“Toen ik uit thuis ging heb ik besloten om de MX-5 weg te doen, deels vanwege de kosten, en deels omdat ik geen garage vlakbij mijn nieuwe huis heb. Ik vind het wel zo fijn om hem in de winter lekker binnen te zetten. Een moeilijke beslissing, maar achteraf sta ik er nog steeds achter.”

Wat rijd je nu?

“Ik rijd nu een Mazda Demio uit 2001, ook best sportief en vlot bij het verkeerslicht, maar hij biedt natuurlijk niet zoveel rijplezier als een MX-5.”

Vond je het leuk om te klussen aan je Mazda?

“Ja en ik heb er ook heel veel van geleerd. Het mooie van een wat oudere auto vond ik dat het allemaal niet zo ingewikkeld in elkaar zit. Geen eindeloze elektrische systemen of dingen die toch alleen maar kapot kunnen. Vaak was een mankement met een middagje klussen weer opgelost.”

De kosten van autorijden, viel het tegen of viel het mee?

“De kosten vielen me eigelijk wel mee, ik had het erger verwacht. Het scheelde ook dat de MX-5 een lichte auto is, en in de wegenbelasting niet duur. Daarnaast was hij ook redelijk zuinig.”

Hoe ging de verkoop van de Mazda, verkocht je hem zelf particulier en rijdt hij nog?

“Ik heb hem zelf verkocht en voor zover ik weet rijdt hij nog steeds. Ik weet dat hij begin dit jaar nog te koop stond, enkel met een ander paar sloffen. Ik ben benieuwd waar hij nu ergens rondrijdt en wat er allemaal aan veranderd is.”

Wiborg Vranken Bouwjaar 1999 Woonplaats Vlissingen Beroep logistiek medewerker/planner Eerste auto Mazda MX-5 Gekocht voor €3.500 in 2020 Droomauto Mazda 3

Wil je ook je verhaal over je eerste auto aan ons en dus aan een enorm publiek kwijt? Meld je dan aan!

Zin gekregen in een MX-5 van de eerste generatie? Bekijk hier het aanbod.