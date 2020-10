Mazda levert nieuwe onderdelen voor MX-5 NA

Mazda heeft voor de introductie van de onderdelen op de Europese markt naar eigen zeggen geluisterd naar de liefhebbers. In totaal zijn er voor links- en rechtsgestuurde exemplaren van de MX-5 NA respectievelijk 117 en 156 onderdelen verkrijgbaar. Waar dit verschil vandaan komt, is niet duidelijk. Een essentieel onderdeel dat Mazda opnieuw fabriceert is de softtop, waarvoor men exact dezelfde materialen als het origineel gebruikt. Daarnaast zijn er nieuwe, lichtere Enkei-wielen verkrijgbaar en levert Mazda zowel mechanische als cosmetische onderdelen. In Japan heeft Mazda een tijd geleden een officieel restauratieprogramma opgezet voor de MX-5, maar zover lijkt het merk in Europa niet te gaan. Wel zijn de originele onderdelen gewoon via het dealernetwerk te krijgen, tenminste, in Engeland. AutoWeek heeft Mazda Nederland gevraagd of dat in ons land ook het geval gaat zijn.

De MX-5 NA heeft in feite al een cultstatus bereikt. De eerste generatie van de betaalbare roadster - met de klapkoplampen - is inmiddels al ruim 30 jaar onder ons en daarom komt de term 'klassieker' langzaam in beeld. Hij is nog best vaak te zien op straat, maar goede exemplaren stijgen in waarde. Dat Mazda het belangrijk vindt dat eigenaren van hun auto's kunnen blijven genieten, blijkt wel uit de inspanningen die het merk levert. Over het algemeen is het niet overdreven duur om een MX-5 NA op de weg te houden, zo lang je maar niet te maken krijgt met de beruchte roestduivel.