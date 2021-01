'Nog geen speciale banden voor EV's'

Apollo Vredestein introduceert een opvolger voor de Ultrac zomerband. Dat die stiller en lichter is dan zijn voorganger en tegelijkertijd meer grip biedt, geloven we graag. Interessanter is dat we bij die gelegenheid spreken met CTO Daniele Lorenzetti. We vragen hem wat de energietransitie betekent voor de bandenindustrie.

Vooralsnog staat er geen speciale EV-band op het menu. Gaat dat wel komen?

"We ontwikkelen banden voor de auto’s die nu rondrijden. EV’s vertegenwoordigen op dit moment 2,5 procent van de markt, afgezien van enkele uitschieters zoals China en Nederland. We letten altijd bijzonder op zaken als rolweerstand en geluid. Er zullen vast specifieke eisen komen voor elektrische auto’s, maar op dit moment zien we geen echte verschillen tussen de eisen voor conventionele en elektrische auto’s. Niettemin houden we dit zorgvuldig in de gaten en zodra we een opsplitsing zien van de eisen voor ICE’s en EV’s, zullen we daar zeker op inspringen."

Toch zijn er wel degelijk verschillen ...

"Elektrische auto’s hebben over het algemeen meer koppel. Maar ook auto’s met verbrandingsmotor kunnen een hoog koppel hebben. In hoeverre dat wordt aangesproken, hangt mede van de rijstijl af. Het is een kwestie van koppel, niet van de soort aandrijving. Wel kijkt de nieuwe generatie anders naar de prestaties van een band. We gaan onder meer toe naar zaken als autonoom rijden en dan neemt het belang van comfort ook toe."

Wat voor vernieuwingen kunnen we verwachten van de bandensector?

"In de toekomst zullen sensoren in de band aangeven wanneer hij moet worden vervangen of anderszins onderhoud nodig heeft, maar ook wanneer er mogelijk gevaar dreigt. Een band zal dan gegevens voeden aan en delen met de rest van de auto. De eerste uitdaging voor ons is die data te verzamelen, de tweede om ze op de juiste manier te gebruiken."

Welke vergroening, los van een lagere rolweerstand, mogen we van de bandenindustrie verwachten?

"De Green Deal dwingt ons tot een hoop veranderingen. Voor de automobielsector betekent dat vooral terugdringen van brandstofverbruik en emissies. De belangrijkste verandering is natuurlijk de transitie naar elektrisch rijden. Maar tegelijkertijd moeten we ook het transport van goederen zien terug te dringen. Daarom verwacht ik dat niet alleen de voertuigen, maar ook de logistiek van onze industrie gaat veranderen. We moeten voorkomen dat er onnodig goederen van continent naar continent worden versleept."