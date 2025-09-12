Op Wheels Mariënwaerdt tref je dit weekend maar liefst twee verschillende ‘one-offs’ aan die in opdracht van Nederlanders tot stand zijn gekomen. De Bugatti Brouillard kenden we al, nu is het de beurt aan de Packard Excellence!

Packard was tot 1956 een Amerikaans luxemerk, maar op een enkele reanimatiepoging na horen we er nooit meer wat van. Het merk heeft echter liefhebbers, en één van die liefhebbers klopte aan bij JB Classic & Bespoke uit Bodegraven om een moderne Packard te maken. Een Bentley Flying Spur mocht als basis worden gebruikt, al is daar nog bijzonder weinig van over. Alleen wie het weet, kan de vormen van de (vorige generatie) Flying Spur nog terugvinden rond met name de achterruit en A-stijlen. Nagenoeg ieder carrosseriedeel werd aangepast en dat er daarbij kosten nog moeiten zijn gespaard, blijkt wel uit het feit dat JB zelfs de vrijheid kreeg om unieke koplampen, achterlichten, C-stijlen en achterschermen te ontwikkelen. Er ging in totaal dan ook maar liefst 17.000 uur in de ombouw van de Bentley, die zijn interieur en W12-motor overigens wel mocht houden. Heel bijzonder zijn ook de achterdeuren, die anders dan bij de Bentley naar achteren openen en dus ongetwijfeld een project op zichzelf waren.

De driedelige grille van de Excellence is een duidelijke verwijzing naar Packard, maar doet wellicht ook wat denken aan het eveneens verdwenen merk Facel Vega. Dat is geen toeval, want JB specialiseert zich in dat merk en er is zelfs een duidelijke historische band tussen het Amerikaanse Packard en het Europese Facel Vega. Ooit werd namelijk overwogen om ‘Facels’ in de VS te gaan voeren als Packard, maar dat kwam uiteindelijk niet van de grond. De Packard Exellence verwijst ook in naam naar het vierdeurs topmodel van Facel Vega en is dus in feite de ‘Facel-Packard’ die er nooit kwam, maar dan vele decennia later.

De moderne Packard is en blijft uniek en is dit weekend te bewonderen tijdens het Nederlandse autofeest Wheels op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Daar tref je ook de Bugatti Brouillard aan, al valt er ook een heleboel te zien voor liefhebbers van minder onbetaalbare spullen.