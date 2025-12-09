Nissan heeft een nieuwe elektrische SUV. Of eigenlijk: Nissan heeft een splinternieuwe elektrische SUV die ook een elektrisch aangedreven versie met verbrandingsmotor krijgt. Dit is de Nissan NX8 en je kunt hem eigenlijk direct weer vergeten.

De elektrische modellen die Nissan nu en straks in Europa verkoopt, leunen sterk op techniek van Renault. Denk aan de nieuwe Micra, de Leaf en de nieuwe Juke die zich daar straks tussen wurmt. In China ziet het leveringsgamma er totaal anders uit. De Qashqai, X-Trail en Ariya zoals je die hier kent, zijn er ook te koop. Daarna hebben we de overeenkomsten tussen het Chinese en Nederlandse leveringsgamma van Nissan wel gehad. Zo wordt de vorige generatie Qashqai er in opgefriste vorm verkocht en heeft het merk er een bonte verzameling sedans en liftbacks. Van de Teana tot de Sylphy en van de Sylphy Classic tot cross-over Kicks, SUV Pathfinder en de in Europa ooit als Pulsar gevoerde Tiida. In de vorm van de N6 en N7 introduceerde het Chinese samenwerkingsverband Dongfeng Nissan twee puur voor de Chinese markt bedoelde sedans en aan die N-familie is nu een SUV toegevoegd. Dit is de Nissan NX8.

De 4,87 meter lange Nissan NX8 staat net als de N6 en N7 op Nissans Tianyan Architecture-basis en heeft net als de N7 een wielbasis van 2,92 meter. Vooralsnog is de NX8 er alleen als elektrisch aangedreven auto met een range-extender. Een zogenoemde EREV dus. Die heeft een 20,3 kWh of 37,4 kWh grote accu en een 148 pk krachtige 1.5 viercilinder benzinemotor met turbo die het accupakket oplaadt. De NX8 kan met de kleine accu zo'n 100 kilometer rijden voordat de benzinemotor zijn kunsten moet vertonen. Met de grotere accu schopt de NX8 het tot zo'n 185 elektrische kilometers.

Op termijn komt er ook een volledig elektrische Nissan NX8. Die komt over 292 of 340 elektropaarden te beschikken. Hoe groot het accupakket van de elektrische versie is, weten we nog niet.