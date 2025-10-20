Nissan presenteert niet één, maar twee fonkelnieuwe sedans

Autoland is groter dan Nederland en dus kijken we maar wat graag over de grens om te zien wat zich daar allemaal afspeelt. Ditmaal komen we uit bij Nissan. Dat trekt in een vloeiende beweging namelijk het doek van niet één, maar van maar liefst twee splinternieuwe sedans. Dat lijkt voor ons Europeanen vreemd. De sedan is toch helemaal niet zo populair? Hier niet, maar elders wel degelijk!

We beginnen met de technisch meest interessante en ook meest complexe van het tweetal: de Nissan N6. De Nissan N6 is een 4,83 meter lange sedan die iets korter is dan de - inmiddels al niet meer geproduceerde - Maxima. De N6 hangt naam- en designtechnisch aan de N-lijn van Nissan Dongfeng, een modellijn waar die Chinese joint-venture een reeks geëlektrificeerde modellen met Chinese techniek onder voert. De N6 vertoont sterke gelijkenissen met het vooralsnog enige andere N-model: de N7. In tegenstelling tot die 4,93 meter lange N7 is de N6 geen EV, maar een plug-in.

De Nissan N6 heeft een 1,5-liter grote viercilinder benzinemotor met zo'n 100 pk die bijval krijgt van een ruim 200 pk sterke elektromotor. Een 21,2 kWh LFP-accu is verantwoordelijk voor de energievoorziening van die elektromotor, al is nog niet bekend hoe groot het elektrisch bereik is. Net als de Nissan N7 troont de N6 op de Tianyan Architecture geheten basis die ook onder de Dongfeng eπ 007 zit. Succes met het uitspreken van die modelnaam (e pi 007).

Nissan Teana

De tweede nieuwe sedan van Nissan heeft een bekendere naam: Teana. Modelnaam Teana wordt al sinds 2003 gebruikt en is geplakt op modellen die elders als Maxima en later als Altima door het leven gingen. De Teana is overigens niet helemaal nieuw, we hebben hier te maken met een zoveelste voor de Chinese markt bestemde faceliftversie van de Altima die in 2018 werd gepresenteerd. De Nissan Teana is 4,92 meter lang en is daarmee bepaald geen kleintje. Uitgebreide technische gegevens volgen later, al zijn die - net als die van de Nissan N6 - voor Nederland natuurlijk helemaal niet relevant. Ze komen beide immers onze kant niet op.