Nissan Micra uit productie

Op zoek naar een gegadigde voor onze weekendrubriek Back to Basics troffen we in het Nissan-gamma een lege plek waar eerder de Nissan Micra huisde. Wat blijkt? De productie van de Micra is al in december stilletjes stopgezet. Wil je toch nog een nieuwe kopen, dan ben je aangewezen op een exemplaar uit de dealervoorraden. Daarin vind je er nog zo'n 40.

We kunnen een tijdelijk kruisje zetten achter de naam van een volgende B-segment hatchback, want ook de conventioneel aangedreven Nissan Micra is niet meer. Afgelopen december liep Nissans contract met Renault - dat de Micra voor Nissan bouwde - af, waardoor er nu sprake is van een Micra-vrije periode tot de volgende generatie bestelbaar wordt. Over die volgende generatie kan Nissan op het moment van schrijven nog niks nieuws vertellen. Het enige dat we erover weten, blijft dat die auto wederom zijn basis zal delen met een Renault - en wel met de volledig elektrische Renault 5.

Wil je op de korte termijn nog een nieuwe Nissan Micra rijden, dan ben je aangewezen op de voorraden van Nissan-dealers. Daarin vind je nog zo'n 40 nieuwe Micra's, meldt de importeur. De inmiddels afgelopen generatie van de B-segmenter was in zijn laatste levensfase alleen leverbaar met een 1-liter grote driecilinder met 90 pk, dus ga ervanuit dat de voorraadauto's die krachtbron onder de kap hebben liggen. Voor de verdere specificaties van de nog beschikbare auto's verwijzen we je door naar de dealerwebsites.