Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nissan Micra: nu 'normaal' en vanaf €29.590

Launch Edition-achterblijvers

16
Nissan Micra
Lars Krijgsman

De nieuwe en voortaan altijd elektrische Nissan Micra was al in een handjevol Launch Edition-uitvoeringen te bestellen. Nu zijn de reguliere uitvoeringen gereed. AutoWeek heeft de prijzen.

De nieuwe Nissan Micra was al in een paar uitvoeringen te bestellen. Net als vrijwel elke fabrikant tegenwoordig introduceerde Nissan zijn jongste model met Launch Edition geheten introductieversies. Nu zijn de reguliere uitvoeringen gearriveerd.

Het Micra-feest begint uiteraard bij de variant met de mildste aandrijflijn. Die heeft een 40-kWh accu, een 120 pk sterke elektromotor en kost minimaal €29.590. Dat bedrag is voor de Engage-uitvoering. Voor €31.590 krijg je de Micra met deze aandrijflijn in Advance-trim. De Micra met de voorlopig meest bescheiden aandrijflijn schopt het tot een bereik van 317 kilometer.

Voor wie de 120 pk sterke elektromotor niet voldoet, of voor wie een grotere accu wenst, is een oplossing. De Micra is er ook met 150 pk en 52-kWh acccu. Hij kost met deze aandrijflijn minimaal €34.590 (Advance). Als Evolve mag hij voor €36.490 mee naar huis. Zijn actieradius met deze aandrijflijn bedraagt 416 kilometer.

Opvallend: de Micra met 40-kWh accu staat voorlopig ook nog als Engage Launch Edition op de prijslijst en kost dan hetzelfde als de reguliere Engage-uitvoering. Iets vergelijkbaars zien we bij de Micra met de krachtigere aandrijflijn. Die is er ook nog als Advance Launch Edition en die is hetzelfde geprijsd als de normale Advance-uitvoering. Verschillen in uitrusting lijken er niet te zijn.

Prijzen Nissan Micra - augustus 2025

AccuVermogenActieradiusUitvoeringPrijs
Micra40 kWh120 pk317 kilometerEngage (en Launch Ed.)€29.590
Micra40 kWh120 pk317 kilometerAdvance€31.590
Micra52 kWh150 pk416 kilometerAdvance (en Launch Ed.)€34.590
Micra52 kWh150 pk416 kilometerEvolve€36.490
16 Bekijk reacties
Nissan Nissan Micra Elektrische Auto

Had je deze auto's al gezien?

Nissan Micra 1.2 Pure met airco en nieuwe APK!

Nissan Micra 1.2 Pure met airco en nieuwe APK!

  • 2008
  • 110.155 km
€ 2.495
Nissan Micra 1.0 IG-T N-Sport Clima, Velours/Alcantara bekleding, Navi, Achteruitrijcamera

Nissan Micra 1.0 IG-T N-Sport Clima, Velours/Alcantara bekleding, Navi, Achteruitrijcamera

  • 2021
  • 51.659 km
€ 15.640
Nissan Micra 1.2 DIG-S VISIA l NAP l BLUETOOTH l 5DRS l RADIO l

Nissan Micra 1.2 DIG-S VISIA l NAP l BLUETOOTH l 5DRS l RADIO l

  • 2012
  • 138.477 km
€ 5.495

Lees ook

Nissan Micra

Nieuwe Nissan Micra: helemaal elektrisch dankzij Renault 5 - Eerste kennismaking

Nieuws
Nissan Micra

Nieuwe Nissan Micra 'meer voor vrouwen dan mannelijke Renault 5'

Nieuws
Nissan Micra

Nissan Micra kost voorlopig net geen dertig mille

Nieuws
Nissan Micra 350SR

In deze Nissan Micra met V6 zit een vleugje nieuwe Micra

Nieuws
Spyshots Nissan Micra

Nieuwe Nissan Micra: met rondingen de elektrische Renault 5 achterna

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (16)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.