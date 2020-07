Ontwerper Nissan 240Z overleden

Een onder Nissan-liefhebbers ongetwijfeld bekende naam uit de auto-industrie is niet meer. Yoshihiko Matsuo, de ontwerper van de allereerste 'Fairlady', is op 86-jarige leeftijd overleden.

Het is zonder twijfel een van meest bekende modellen in de geschiedenisboeken van Nissan: de 240Z. Het model met zijn kenmerkende lange neus is namelijk het eerste 'Z-model' van Nissan, een bloedlijn die uiteindelijk nog zou leiden tot de komst van de 370Z. Yoshihiko Matsuo, die aan het hoofd stond van het designteam dat de 240Z tekende, is op 86-jarige leeftijd overleden, zo meldt website Japanese Nostalgic Cars.

De 240Z werd in 1969 aan de wereld voorgesteld en zou als Nissan Fairlady op de Japanse markt verschijnen. Omdat Nissan zijn modellen in exportmarkten onder merknaam Datsun verkocht, ging de auto onder meer in Europa als Datsun 240Z door het leven. De 240Z moest een concurrent zijn voor Europese sportievelingen, maar moest voor een relatief gunstige prijs worden aangeboden.

Het inmiddels beroemde ontwerp van de 240Z, met zijn lange neus en aflopende, afgehakte kont werd goed ontvangen en hield het in aangepaste vorm relatief lang vol. Nissan's eerste generatie van de Z-coupés hield het als 260Z en 280Z uiteindelijk tot 1978 vol, het jaar waarin opvolger 280ZX werd gepresenteerd. Hoewel de 280ZX meer op comfort gericht was dan zijn voorganger, is in het ontwerp duidelijk zijn voorvader te zien. Ook bij de eerste generatie 300ZX deed Nissan geen moeite het DNA van de oer-Z te verbergen. De tweede 300ZX nam wat afstand van het basisontwerp, een lijn die Nissan zou doorzetten bij opvolgers 350Z en 370Z. Die laatste is nog altijd te koop, maar wordt naar verluidt na een carrière van ruim 11 jaar op termijn opgevolgd door een volledig nieuwe Z! Die nog te onthullen jongste loot aan de Z-stam lijkt, afgaande op de eerder getoonde teaservideo, wat design betreft terug te grijpen op de Z waarmee het dankzij Yoshihiko Matsuo in de jaren zestig allemaal begon.