Nieuwe logo's voor Nissan en Z-modellen op komst

Het lijkt erop dat er in de auto-industrie een ware trend aan het ontstaan is: het ene na het andere merk grijpt het begin van nieuwe decennium aan om een nieuw logo te gaan voeren. Volkswagen onderging vorig jaar al een verandering, Kia volgt dit jaar en ook BMW is ermee bezig. Nu mogen we Nissan aan dat rijtje toevoegen. In patentaanvragen in het VK en diverse Zuid-Amerikaanse landen is een volledig nieuw Nissan-logo opgedoken. Het is direct herkenbaar al Nissan, maar is sterk vereenvoudigd ten opzichte van het huidige logo. Dat is ook dezelfde aanpak als die van VW en BMW.

Behalve het logo voor het gehele merk, lijkt ook het bekende Z-logo een verandering door te maken. In Canada dook eerder deze maand een door Nissan geregistreerd patent op voor een nieuw Z-logo (foto 2). 'Nieuw' is in dit geval relatief, want kenners zullen direct zien dat de Z met het streepje erdoorheen erg lijkt op het Z-logo dat al bij de Datsun 240Z werd gebruikt. De meer eenvoudige Z die we op de moderne Z-modellen zagen, maakt dus waarschijnlijk plaats voor dit retro-exemplaar. Overigens is er voorlopig nog geen concreet uitzicht op een nieuwe Z; de stokoude 370Z is nog altijd niet opgevolgd.