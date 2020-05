'Nissan 370Z-opvolger krijgt topversie met 480 pk'

Terwijl we nog bijkomen van het nieuws dat Nissan waarschijnlijk grotendeels verdwijnt uit Europa , is er gelukkig ook iets leukers te melden over het merk. De opvolger van de inmiddels behoorlijk oude 370Z wordt waarschijnlijk fors krachtiger.

De Nissan 370Z is weliswaar nog altijd nieuw leverbaar, maar de beste tijd van de sportauto ligt al een behoorlijk tijdje achter ons. Hij draait alweer tien jaar mee en weet weinig potentiële kopers meer te overtuigen. Gelukkig wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een opvolger, die naar verluidt een stevige knipoog naar het verleden zal zijn. De geruchten dat de auto op de befaamde 240Z/Fairlady (foto 2) uit de jaren 70 gaat lijken, gaan al lange tijd rond. Helaas is er tot op heden nog geen concreet beeld verschenen van de nieuwkomer om dat te kunnen bevestigen, maar de interesse is zeker gewekt.

Eén van de zaken waar Nissan met de 370Z-opvolger ongetwijfeld iets aan wil veranderen, is de motorische potentie van de auto. Met de atmosferische 3,7-liter V6 is de 328 pk sterke 370Z zeker niet slecht bedeeld, maar echt bloedstollende prestaties levert het ook weer niet op. Des te interessant is het dat Nissan volgens het Japanse Spyder7 de 3,0-liter biturbo V6 van de Infiniti Q60 klaarstoomt voor de nieuwe 'Z'. Die is in de Q60 goed voor 400 pk, dus dat is al een klap meer dan de 370Z (zelfs als 350 pk sterke Nismo) momenteel tot zijn beschikking heeft. De namen 400Z en 480Z gaan volgens Spyder7 rond bij Nissan en daarbij zou het getal voortaan niet meer een aanduiding van de motorinhoud maar het vermogen zijn. De 370Z-opvolger zou in dat geval dus standaard 400 pk vermogen tot zijn beschikking krijgen, maar een topversie zelfs 480 pk.

Het is natuurlijk allemaal nog wat speculatief, maar interessant klinkt het zeker. De Nissan zou daarmee aartsrivaal Toyota Supra het leven behoorlijk zuur kunnen maken. Voorlopig lijkt het allen nog wel even te duren voordat er meer duidelijkheid komt, want op een test-mule na is er nog geen teken van leven geweest van de nieuwe sportcoupé. Daarbij is het, gezien de toekomstplannen van Nissan, zeer onwaarschijnlijk dat de auto hier in Nederland nog op de markt komt.