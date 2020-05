Nissan teast nieuwe Qashqai, 370Z-opvolger en meer

Nissan doet veel stof opwaaien, want de afgelopen dagen laat het merk steeds meer weten waar het in de toekomst heen wil. Een nieuwe teaser, genaamd 'Van A tot Z', geeft het beste weer wat er op productniveau voor ons klaarstaat. Ga hier even voor zitten, want er komt een boel aan!

In de video rijden verschillende primeurs spiegel aan spiegel door een woestijn. In een flits rijden ze vervolgens zijdelings het beeld voorbij met daarachter elk een grote letter. Dit is bij elk model de beginletter! De meest spraakmakende auto wordt voor het laatst bedacht, want voor de eerste keer toont Nissan de veel besproken opvolger van de 370Z. Het is nog niet bekend hoe dit model daadwerkelijk gaat heten, maar de Z komt frontaal naar voren in de korte video. Hoewel het beeld door de woenstijngrond erg 'stoffig' is, is het overduidelijk dat Nissan wederom een sportieve driedeurs klaar heeft staan. Naar verluidt moet deze nog dit jaar verschijnen en volgen er versies met een vermogen van wel 480 pk. Smullen!

Er is echter nog veel meer nieuws. Misschien wel het meest relevante rijdt bij de letter Q voorbij: de volgende Qashqai! Deze verkoophit wordt binnenkort vervangen en volgt met de hoog geplaatste koplampen Nissans nieuwe familiegezicht zoals dat op de Juke werd geïntroduceerd. Een grote, V-achtige grille bepaalt verder het vooraanzicht. Bij de R komt hoogstwaarschijnlijk de Rogue voorbij gereden. Dit is het grote broertje van de Qashqai en bij ons beter bekend als X-Trail.

Er mag uiteraard ook geen elektrische nieuws missen! De allereerste auto die zich laat zien is de productieversie van de Ariya Concept. Aangezien er een grote A achter de auto prijkt, lijkt het zeker te zijn dat de uiteindelijke productieversie als Ariya door het leven zal gaan. Deze kan gezien worden als het elektrische broertje van de Qashqai.

Een opvallende verschijning is de wat hogere koets bij de N. Wie op het einde goed oplet, ziet dat Nissan daar verklapt dat er een nieuwe Nissan Note in het vat zit.

Als de auto's naast elkaar over de zandvlakte rijden, valt de meest compacte auto in het midden op. Dat moet de vernieuwde Micra zijn! Wie goed kijkt, ziet dat de koplampen een geheel andere vorm krijgen. Dat belooft dus een flinke facelift te worden met enige Leaf-invloeden.