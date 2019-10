'Opvolger Nissan 370Z komt in 2020'

Volgens Ivan Espinosa, hoofd product planning van Nissan, is de Z ‘belangrijk voor Nissans sportieve imago’. Ondanks neemt het merk ruim de tijd om de 370Z te vervangen: de huidige sportieve coupé betrad in 2009 de markt en is in Nederland nog steeds leverbaar als coupé-, cabrio- en extra snelle Nismo-variant. Die laatste heeft 16 pk extra ten opzichte van de 328 pk van de reguliere coupé en cabrio. In de Verenigde Staten schrapte Nissan de cabrio-variant al en Espinosa wekte tegenover MotorTrend de indruk dat de volgende Z alleen als coupé zal verschijnen. “Het ontwerp is bijna af”, aldus de leidinggevende van Nissan.

De huidige vanafprijzen voor de sportieveling zijn in Nederland € 109.650, € 112.550 en € 116.300 voor respectievelijk coupé, cabrio en Nismo. Die relatief hoge prijzen zijn vooral te danken aan de 3,7 liter grote V6 in de neus: dat blok blaft bijna 300 gram CO2 per kilometer uit zijn twee ronde pijpen en dat drijft de bpm op. Het is met het oog op de Europese CO2-doelstellingen dan ook niet ondenkbaar dat de 370Z-opvolger een hybride-systeem meekrijgt. De huidige 370Z is nog tamelijk old school, met een ongeblazen zescilinder voorin, aandrijving op de achterwielen én een handgeschakelde versnellingsbak.