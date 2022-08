Nio test met autonome ES8

Nio is in thuisland China al een belangrijke speler op de automarkt, maar nu wil het dat ook worden in Europa. In Noorwegen is Nio sinds vorig jaar al actief, in Nederland hoeven we er ook niet lang meer op te wachten. Met de ES7 heeft het een veelbelovende EV in het vat zitten en ook de ET5 is op papier zeer interessant. De wat oudere grote broer van de ES7, de ES8, komt mogelijk ook onze kant op en het is die auto die we op deze foto's zien. Niemand minder dan AutoWeek-hoofdredacteur Damiaan Hage spotte 'm in Noorwegen. Het is niet zomaar een ES8, maar eentje die met een batterij aan camera's en lidarsensoren erop niet te missen is.

Zoals Nio keurig op de auto heeft aangegeven, gaat het hier om een testauto waarmee men werkt aan NAD, Nio Autonomous Driving. Daarmee wil Nio onder meer de strijd aangaan met Tesla's FSD. De nieuwere modellen van Nio, zoals de ET5 en ES7, worden direct al uitgerust met lidars en camera's om uiteindelijk geheel zelfstandig mee door het verkeer te kunnen gaan. Uiteraard kan niveau 4 autonoom rijden niet direct worden uitgerold, daar gaat een hoop testwerk aan vooraf en dat is waarschijnlijk de reden dat Nio met deze Duitse ES8 ver van huis is. Men brengt naar verluidt momenteel de wegen in de (beoogde) verkooplanden in kaart. Ongetwijfeld duikt er dus op den duur ook zo'n testauto op in Nederland, of misschien zijn ze er al.

Met de reeds ontwikkelde NAD-soft- en hardware moet het al mogelijk zijn om op snelwegen en in steden de controle grotendeels uit handen te geven. Een volgende generatie gaat een stap verder en kan, zoals gezegd, het rijden overal geheel overnemen. Dan hoef je als bestuurder zelfs de aandacht er niet meer bij te houden. Voor dat zover is, moet de wetgeving hier klaar voor zijn. De Europese Unie staat hier overigens welwillend in, zo werd vorige maand bekend. Mercedes-Benz zit er met zijn niveau 3 Drive Pilot, dat in Duitsland al gebruikt mag worden, nu al niet ver van af.