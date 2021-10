Nio officieel van start in Noorwegen, inclusief prijzen

Nio opent vandaag in Oslo officieel zijn eerste Europese showroom. Tegelijkertijd maakt de Chinese bouwer van elektrische auto’s bekend wat introductiemodel Nio ES8 in Noorwegen moet kosten.

Het Chinese Nio kondigde al eerder aan dat het in het derde kwartaal van dit jaar een eerste ‘Nio House’ zou openen in Oslo. Met de openingsdatum van 1 oktober is dat uiteindelijk nét niet gelukt, maar we gunnen de nieuwkomers die extra dag. Nio begint zijn activiteiten in Noorwegen met de ES8, een forse SUV die in feite al sinds 2017 bestaat. Wie het niet zo heeft op hoogpotigen, moet nog even geduld hebben tot volgend jaar de ET7 aan het gamma wordt toegevoegd.

75 of 100 kWh

De ES8 wordt in Noorwegen leverbaar met twee verschillende accupakketten. De instapversie heeft al een vrij serieuze 75 kWh aan boord, goed voor een WLTP-bereik van 375 km. Deze auto kost 609.000 Noorse kronen, wat zich grappig genoeg laat vertalen naar een prettig onder een psychologische grens geplaatste €59.947.

Meer rijbereik is er dankzij een versie met 100 kWh, die tot wel 500 km ver moet kunnen komen. Voor deze auto vraagt Nio omgerekend bijna €67.000. De duurdere variant is bovendien iets eerder beschikbaar: met 100 kWh staat de ES8 al in maart klaar, de ‘instapper’ volgt in juli.

Ter vergelijking: een Audi E-tron is er in Noorwegen vanaf 600.100 Nok, maar dat is dan een 50 met een bereik van zo’n 300 km en zonder opties. Bovendien is de Nio een stuk ruimer, met naar keuze zes of zeven zitplaatsen. De SUV biedt achter de derde zitrij nog een bruikbare 310 liter aan bagageruimte en staat achter rij twee zelfs 871 liter toe (E-tron: 660 liter). Met alles plat gaat er 1.901 liter in de ES8.

BaaS

Interessanter dan de auto zelf is wellicht dat Nio vrijwel meteen aan de slag gaat met de plaatsing van accuwisselstations. De Chinezen geloven heilig in dit concept en stellen dat er eind 2022 al 20 van zulke Power Swap Stations beschikbaar zijn in Noorwegen. Deze strategie betekent ook dat de accu los van de auto kan worden verkregen, zoals Renault dat ook deed met onder meer de Zoe. Nio noemt dat product ‘BaaS’, wat staat voor Battery as a Service. Onder de vlag van dat programma kost de Nio ES8 ineens nog maar €51.000, maar komt er wel een maandelijks minimaal €138 bij voor de huur van de basis-accu van 75 kWh. Wie 100 kWh wil, is daarvoor maandelijks bijna 2000 NOK ofwel net geen €200 kwijt.

Dit recept heeft volgens Nio een aantal voordelen. Zo schuif je de gevolgen van degradatie af op de leverancier en is het mogelijk om naar wens te wisselen tussen de kleinere en de grotere batterij, zodat die laatste alleen wordt meegetorst als hij ook wordt benut.

Café

De eerste uitvalsbasis in Noorwegen, het Nio House in Oslo, heeft een vloeroppervlak van maar liefst 2.100 vierkante meter over twee verdiepingen. Het is een hip gebeuren met een gezellige, woonkamer-achtige sfeer, inclusief een café en een bibliotheek. Voor wie het met eigen ogen wil zien: Nio is gevestigd op Karl Johans Gate 33 in Oslo. Nio ziet Noorwegen als het eerste stapje van veel grotere Europese plannen. Reken er dus maar op dat het merk binnen afzienbare tijd ook in Nederland van start gaat.