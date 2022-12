Nio onthult elektrische coupé-SUV EC7 én ES8

Nio trekt op zijn eigen Nio Day 2022 in China het doek van de nieuwe ES8 en EC7. Dat zijn twee SUV's met dezelfde technische basis, waarvan eentje een aflopende daklijn heeft. Over grofweg een halfjaar betreden de twee de markt in hun thuisland. De komst naar Europa ligt in lijn der verwachting, maar blijft vooralsnog onbesproken.

Het Chinese Nio timmert hard aan de weg. Zeven jaar geleden bestond het merk nog niet, maar inmiddels heeft het een zestal verschillende modellen. Eentje daarvan, grote sedan ET7, rijdt inmiddels ook op de Nederlandse wegen rond en krijgt daar zeer binnenkort gezelschap van de compactere ET5 en SUV-broer EL7. De kleinere SUV genaamd ES6 en diens coupé-broertje EC6 vinden we niet in ons land, de eerste ES8 ook niet.

Eerste, want Nio trekt nu op zijn eigen Nio Day 2022 - een jaarlijks feestje waarop het al eerder nieuwe modellen onthulde - al het doek van de opvolger van die ES8. Het uiterlijk daarvan is geen verrassing, want dat rakelden we onlangs al op. De full-size SUV, die qua formaat tussen een BMW X5 en X7 in zit, krijgt een zeszits configuratie mee en komt mogelijk - met als naam EL8 - ook naar Nederland. Technisch is de auto vrijwel gelijk aan de EL7, dus: twee elektromotoren (samen 654 pk), rond de 4 seconden voor de 0-100-sprint en een accupakket van 75 of 100 kWh.

Nio EC7: gladste SUV ooit

Niet alleen de nieuwe ES8, maar ook de nieuwe EC7 kreeg een plekje in de spotlights op Nio Day. Dat is een SUV-met-aflopende-daklijn waarvan de naamgeving (en de vorm van de achterlichten) doet vermoeden dat-ie meer overeen heeft met de reeds bestaande EL7, dan met de nieuwe ES8. Dan hebben we het over de afmetingen, want technisch zijn beide auto's vrijwel identiek. Volgens Nio is de EC7 dankzij zijn gladde vorm aerodynamisch de meeste efficiënte SUV ooit, met een Cw-waarde van 0,23. De auto opereert in een ook in de westerse wereld populair segment (denk Audi Q8 e-tron Sportback), dus sluiten we een Europees welkom ook voor dit model niet uit.

Nio's Europese ambities zijn immers sterk aanwezig, wat het merk onderstreept door de reeds begonnen Europese uitrol van zijn accuwisselstations. Nederland kent er inmiddels twee, en ook de eerste Nederlandse showroom van het merk is een feit. De Chinezen grijpen Nio Day 2022 overigens ook aan voor twee andere noviteiten: een nieuwere versie van het accuwisselstation die meer accu's per dag kan verwisselen en een nieuw type snellader met een laadvermogen van tot 500 kW.

Voor de twee onthulde modellen geeft Nio ook al Chinese prijzen op, waarbij de nieuwe coupé-SUV goedkoper is dan de zeszitter. Beide komen halverwege 2023 op de Chinese wegen, zijn met een 75 of 100 kWh groot accupakket te koop of gebruik je met een Battery as a Service-abonnement. Zodra bekend is of de modellen ook naar Europa komen, lees je het hier.