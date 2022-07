Nio dit jaar nog naar Nederland

Dat Nio zich voorbereidde op een Europese uitbreiding, was reeds bekend. Het was alleen niet duidelijk wanneer we het Chinese Nio hier konden verwachten. Een exacte datum noemt Nio nog steeds niet, maar in ieder geval zeggen de Chinezen nu wel dat ze hun modellen en uitgebreide diensten 'de tweede helft van dit jaar' gaan aanbieden in Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken. Welke modellen dat precies gaan zijn, is nog niet duidelijk. De ES7 lijkt in ieder geval een interessante kandidaat voor de Europese markt, maar mogelijk komen ook de grotere ES8 en de sedans ET5 en ET7 onze kant op.

Een belangrijke factor voor de uitbreiding vormt de Nio Power Europe Plant in Hongarije. Het is de eerste Europese fabriek van Nio, maar het merk gaat er geen auto's bouwen. In plaats daarvan is het een productie- en ontwikkelingscentrum voor onder meer de accuwisselstations en snelladers van Nio. Onder de noemer 'Nio Power' willen de Chinezen dat netwerk verder gaan uitrollen in Europa. In Noorwegen, waar Nio al een tijdje actief is, staat al een aantal van die wisselstations. Daar kunnen Nio-rijders niet alleen een volgeladen accu ophalen, maar ook kiezen voor een grotere of juist kleinere accu. Of dat hier aan gaat slaan, zal nog moeten blijken, maar het is in ieder geval een interessant concept.