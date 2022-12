Nieuwe Nio ES8: als EL8 naar Nederland?

Het Chinese Nio stelde zich in 2016 aan de wereld voor met de introductie van een elektrische supercar, maar die EP9 gaf niet bepaald een goed beeld van wat je kon verwachten. In 2017 presenteerde Nio zijn eerste personenauto: de ES8. Die elektrische ES8 maakt momenteel geen deel uit van de modellenreeks die Nio in Nederland gaat verkopen. Vooralsnog moeten we het doen met de ET5, ET7 en EL7. De ES8 is nu vier jaar oud en AutoWeek kan je dankzij speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie de nieuwe ES8 laten zien.

De nieuwe Nio ES8 oogt compleet anders dan het huidige model dat Nio wel in Noorwegen verkoopt. Met zijn front, met daarin platte led-dagrijverlichting en de daadwerkelijke koplampen daaronder, loopt de nieuwe ES8 weer netjes in de pas met recentere modellen als de ET5, ET7 en EL7. Ook met zijn achterlichtpartij die uit een over de gehele breedte van de achterklep lopende strip bestaat, sluit de nieuwe ES8 designtechnisch netjes aan bij zijn broers. De nieuwe Nio ES8 is 5,10 meter lang, zo'n 8 centimeter langer dan het huidige model. Wel is hij een halve centimeter lager dan het in 2018 gepresenteerde model, wat de nieuwe ES8 een gestrekter voorkomen geeft. Misschien interessanter is de wielbasis. De nieuwe Nio ES8 heeft met 3,07 meter 7 centimeter meer tussen de voor- en achteras, wat mogelijk goed nieuws is voor de interieurruimte. Net als onder meer de Nio ET7 heeft de nieuwe ES8 diverse Lidar- en camerasensoren, waarvan je onder meer op het dak en in de voorschermen bewijs ziet.

Verder kunnen we al melden hoe krachtig de elektromotoren zijn. De nieuwe ES8 heeft op de vooras een 245 pk sterke elektromotor, achter zit een exemplaar van 407 pk. De huidige ES8 heeft voor een 218 pk sterke elektromotor en achter een 326-pk unit. Wat kracht betreft gaat de ES8 er bij zijn aanstaande generatiewissel behoorlijk op voorruit.

Het is goed mogelijk dat Nio de ES8 naar Nederland haalt. Mocht dat het geval zijn, dan gaat hij hier waarschijnlijk Nio EL8 heten. Van de drie modellen waarmee Nio zijn Nederlandse avontuur start, is de EL7 de enige SUV. Die EL7 heet buiten Europa ES7. Nio levert buiten Europa momenteel ook de EC6 en ES6.