Afgeschoten Badger, het zou zomaar in een droevig nieuwsbericht over een marterachtige kunnen staan. Maar da's niet het geval. De Badger zou een volledig elektrisch aangedreven pick-up van Nikola worden, al dan niet met een brandstofcel aan boord. De Badger zou samen met hulp van General Motors tot stand komen, maar dat huwelijk ging door toen bleek dat inmiddels voormalig CEO en oprichter Trevor Milton jarenlang gefraudeerd had. Nikola bestaat echter nog, maar de Badger lijkt niet meer te komen. AutoWeek heeft exclusief patentbeeld van de pick-up die nooit verschenen is.

De Badger had de strijd aan moeten gaan met de nog op de markt te brengen Tesla Cybertruck en auto's als de Rivian R1T en Ford F-150 Lightning. De zo'n 6 meter lange pick-up zou in alle gevallen 906 pk en 1.328 Nm sterk moeten worden, ongeacht de aanwezigheid van de brandstofcel.

Nikola had ook grootse plannen om met elektrische vrachtwagens te komen. Het bedrijf had op dat gebied een regelrechte concurrent voor Tesla kunnen worden, de club van Elon Musk werkt immers aan de Semi. Nikola liet in 2016 de One zien, een conceptuele elektrisch aangedreven vrachtwagen met brandstofcel. Die met een slaapcabine uitgeruste kolos kreeg de technisch identieke maar tevens nog altijd alleen in conceptuele vorm getoonde Two naast zich. In tegenstelling tot de One had de Two géén slaapcabine. In een recenter verleden trok Nikola het doek van de Tre, in feite een vrachtwagen van Iveco (de S-Sway) waar het zijn eigen sausje overheen had gegoten. Op de nieuwe patentplaten is de zeswielige variant van de Tre te zien, een auto kolos die uitgerust zou moeten zijn met een brandstofcel.

Deze zijruitpartij van deze nieuwe cabover-Tre van Nikola komt net als de vouw die over de flank loopt overeen met die van de S-Way van Iveco. De voorkant van de Nikola loopt ronder af en is daarnaast ook nog eens grotendeels dicht. Daarbij is ook de vormgeving van de verlichting compleet anders dan bij de Italiaanse vrachtwagen die voor de auto als basis gediend lijkt te hebben. Volgens Nikola staat de productiestart van de Tre FCEV voor 2024 gepland. De kolos zou afstanden van tot ruim 800 kilometer moeten kunnen afleggen.