GM gaat elektrische pickup van Nikola bouwen

Nikola en General Motors gaan een strategisch partnerschap vormen, waarbij GM voor een bedrag van $2 miljard 11% van de aandelen in Nikola verwerft én een directeur mag benoemen binnen de startup. Daar staat wel flink wat tegenover: het concern gaat Nikola helpen met het ontwerpen, homologeren en bouwen van de Badger, de elektrische pickup die Nikola aan het begin van dit jaar aankondigde. Hierdoor verwacht Nikola in totaal maar liefst 5 miljard dollar te gaan besparen, terwijl de samenwerking voor General Motors een kans biedt om haar EV-technologie verder uit te rollen naar de markt. Hierbij gaat het vooral om de levering van accupakketten en brandstofcellen voor zowel personenauto's als vrachtwagens.

Voor beide partijen vormt dit dus een op het oog interessante overeenkomst. Met name de nieuwe Ultium-batterijtechnologie van General Motors is daarbij interessant voor Nikola, dat van de Badger een pick-up wil maken die desgewenst voorzien is van zowel een accupakket als een brandstofcel. De specificaties die de fabrikant eerder vrijgaf waren veelbelovend. Zo moet de Badger gaan beschikken over een piekvermogen van 906 pk en 1.328 Nm koppel, dat de pick-up in staat stelt om in 2,9 seconden naar 60 mph (96 km/h) te snellen. Door de combinatie van de twee elektriciteitsbronnen, de accu en de brandstofcel, zou in theorie een bereik van 965 km mogelijk moeten zijn.

De Badger wordt begin december aan het publiek onthuld op het Nikola World-evenement in Arizona. Eind 2022 moet dan vervolgens de productie van de pick-up van start gaan op een nog nader te bepalen locatie. Of de milieuvriendelijke pick-up ook de oversteek naar ons continent gaat maken, is nog niet bekend.