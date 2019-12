Iveco en Nikola tonen elektrische truck

De Nikola Tre is het resultaat van een samenwerkingsverband van Iveco, FPT Industrial en Nikola. De elektrische truck is in feite een S-Way van Iveco, een relatief jong model dat wordt voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn die afkomstig is van fabrikant Nikola.

Deze volledig elektrische Nikola Tre beschikt over een modulair opgebouwd accupakket dat in zijn grootste vorm een capaciteit heeft van 720 kWh. De aandrijflijn is in totaal 653 pk en 1.800 Nm sterk. De kakelverse Nikola Tre komt in diverse vormen beschikbaar en heeft - afhankelijk van de uitvoering - een trekgewicht van 18 tot 26 ton.

Overigens blijft het niet bij deze volledig elektrische Nikola Tre. Fabrikanta Nikola geeft namelijk aan dat deze nieuwe truck de eerste stap is naar de komst van een volledig elektrische versie met een brandstofcel aan boord. Die versie moet in 2023 op de markt komen. Fabrikanten als Daf/VDL en Volvo zijn net als Hyundai overigens ook bezig met elektrische trucks. Die laatste is zelfs aan het experimenteren met een truck met een brandstofcel aan boord.