Nikola Badger definitief van de baan

De Nikola Badger heeft het productiestadium niet bereikt. Nikola zou de volledig elektrische of op waterstof aangedreven pick-up alleen gaan bouwen met behulp van General Motors. In navolging van de recentelijke ophef rondom Nikola is de deal tussen de twee partijen echter fors uitgedund.

General Motors (GM) en Nikola blijven nog wel samenwerken, maar doen dat nu onder een 'non-binding memorandum of understanding', wat in feite niets meer is dan een intentieverklaring. De twee partijen hebben daarover afzonderlijk van elkaar een statement naar buiten gebracht. Onder deze afspraak werken de twee partijen samen om de Hydrotec-technologie van GM in de nog aan te kondigen vrachtwagens van Nikola toe te passen. Ook kijkt men naar een mogelijke implementatie van de Ultium-batterijtechnologie van GM in de trucks. GM ziet echter af van een aandeel in Nikola en gaat dus op termijn alleen de technologie leveren. Ook de productie van de Badger door GM vindt geen doorgang in de nieuwe afspraak.

Dat laatste betekent dat Nikola de pick-up laat schieten. In haar statement geeft de start-up aan dat geïnteresseerden die reeds een aanbetaling hebben gedaan hun geld terugkrijgen. Met deze deal geeft GM weliswaar nog een kleine blijk van vertrouwen aan Nikola, maar het concern laat absoluut niet met zich sollen. In het statement van GM staat dat Nikola een nog nader te bepalen marge zal moeten gaan betalen voor de technologie en dat de start-up de investeringen die bij het vrijmaken van aanvullende productiecapaciteit komen kijken vooraf zal moeten dokken. Verder is het feit dat GM opeens geen aandeel meer hoeft te hebben in Nikola natuurlijk veelzeggend. Als gevolg van de aankondiging daalde het aandeel Nikola bovendien met ruim 15 procent in waarde.

Fraude?

De flink uitgeklede deal tussen GM en Nikola volgt op de ophef die rondom de start-up is ontstaan. Onderzoeksbureau Hindenburg Research beschuldigde Nikola van misleiding, maar het bedrijf heeft dit altijd ontkend. Ondertussen trok oprichter Trevor Milton zich wél terug uit het bedrijf. Eerder zei Nikola-CEO Mark Russell overigens nog dat hij het zonder de hulp van GM ook wel zou gaan redden. Van die bewering lijkt nu echter weinig meer over. Nikola zegt eind 2021 te gaan testen met de op waterstof rijdende vrachtwagen. Wat er werkelijk van het bedrijf terecht gaat komen in de toekomst, zal de tijd moeten leren.