Nikola: 'We kunnen ook zonder hulp GM verder'

EV-startup Nikola redt het ook zonder een deal met General Motors, zegt CEO Mark Russell in een interview met Automotive News. Beide partijen zijn momenteel met elkaar in gesprek over een strategisch partnerschap. De elektrische pick-up Badger ligt overigens wel op het hakblok.

Vorige maand kondigden Nikola en General Motors aan dat beide partijen wilden gaan samenwerken. Die gesprekken zijn nog steeds gaande, maar Russell lijkt te willen benadrukken dat Nikola ook zonder deal overeind blijft. "We hebben een basisplan dat we zelf kunnen uitvoeren", zegt hij. "Als we een partner hebben, zorgt dat er vooral voor dat het risico laag blijft en we sneller kunnen gaan." Verder zegt de CEO dat Nikola door de jaren heen heeft bewezen een goede partner te zijn. Waaruit dat moet blijken, is niet duidelijk. GM zou er na de ophef rondom Nikola op uit zijn om een hoger aandeel in het bedrijf te bedingen. Het is goed mogelijk dat de deal daarop stuk loopt.

Op 3 december moeten Nikola en GM eruit zijn. Zo niet, dan laat Nikola de Badger volgens Russell vallen. "De Badger is onderdeel van onze gesprekken met GM. We zijn er altijd duidelijk over geweest dat we de Badger niet gaan bouwen zonder partner." Onlangs werd de onthulling van de elektrische pick-up nog uitgesteld. Volgens Nikola komt dit door het coronavirus, maar er gaan ook andere geruchten. Onderzoeksbureau Hindenburg Research schreef een rapport waaruit naar voren kwam dat Nikola niet beschikt over de kennis waarmee het pronkt. De start-up heeft deze beschuldigingen altijd ontkend, maar oprichter Trevor Milton stapte na publicatie wel op.

Nikola heeft naast de Badger onder meer plannen om samen met Iveco een brandstofcel-vrachtwagen te bouwen. Daarnaast wil het bedrijf een netwerk aan waterstoftankstations gaan aanleggen in Amerika. Het is bij plannen op papier gebleven, want Nikola heeft tot op heden nog geen productiemodellen gepresenteerd. De beurskoers is inmiddels gezakt tot $ 23 per aandeel, terwijl dat in juni nog ruim $ 79 bedroeg.