Nieuwe trajectcontrole in Nederland: opletten op de A12

Hardrijders, opgelet. Er is per direct een nieuwe trajectcontrole ingesteld in Nederland. Het gaat om een derde trajectcontrole op de A12.

Wie geregeld te hard rijdt, moet op zijn hoede zijn voor flitsers, mobiele controles, politieauto's én voor trajectcontroles. Het Nederlandse wegennet is nu een nieuwe trajectcontrole rijker: op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp. Die is per direct in gebruik genomen.

Volgens het Openbaar Ministerie is de trajectcontrole ingesteld omdat er tussen de afslag Zoetermeer en Noordorp de afgelopen vijf jaar gemiddeld 76 ongelukken per jaar zijn geregistreerd. Automobilisten op de A2 van Zoetermeer richting Nootdorp - en dus niet de andere kant op - worden tussen hectometerpaal 11.3 en 8.9 geregistreerd. Als de gemiddelde snelheid over die afstand te hoog was, volgt een bekeuring. Ben je als hardrijder de andere kant op dan 'veilig'? Nog even. Het OM verwacht de trajectcontrole van Nootdorp richting Zoetermeer in de loop van dit jaar aan te zetten.

Om te illustreren hoeveel er op het traject op de A12 te hard wordt gereden: volgens het OM kwamen tijdens de testfase van de trajectcontrole per dag ruim 100.000 auto's voorbij, waarvan er duizenden te hard reden. Let wel: dat werd slechts in één rijrichting bijgehouden.

In Nederland zijn er verdeeld over 31 locaties in totaal 63 trajectcontrolesystemen.

De foto boven dit artikel dient ter illustratie.