In augustus 2020 ving AutoWeek de eerste geluiden op over de komst van een nieuwe Toyota Urban Cruiser. Toyota stelt die nieuwe Urban Cruiser vandaag aan het daglicht voor, al is de compacte cross-over minder nieuw dan je wellicht zou denken. De nieuwe Urban Cruiser is namelijk een nieuwe vrucht van de steeds inniger wordende samenwerking tussen Toyota en Suzuki. In Nederland verkoopt Suzuki met de Swace al een eigen variant van de Toyota Corolla TS en de Across is in feite een Toyota RAV4 waar Suzuki z'n eigen beeldmerken op heeft geplakt. Verder heeft Toyota in India de Glanza op de menukaart staan, eigenlijk niets meer dan een Suzuki Baleno met Toyota-logo's. Ook de nieuwe Toyota die nu zijn debuut maakt, komt ver buiten de Nederlands grenzen op de markt en deelt nagenoeg alles met een model van Suzuki.

De nieuwe Toyota Urban Cruiser is namelijk een Suzuki Vitara Brezza. De Vitara Brezza is de door Maruti Suzuki, de Indiase tak van Suzuki, ontwikkelde kleine broer van de auto die wij in Europa gewoon als Vitara kennen. De Vitara Brezza deelt zijn platform met de hier bekende Vitara en zelfs de wielbasis komt met 2,5 meter overeen. De Vitara Brezza is echter achttien centimeter korter dan de Vitara. In India is dat op fiscale redenen, maar de Zuid-Afrikaanse tak van Toyota heeft besloten om die goedkopere Vitara-variant als Urban Cruiser te gaan voeren. In Zuid-Afrika is de Urban Cruiser de tweede Toyota die in feite een Suzuki is. Het merk verkoopt er namelijk ook de Starlet, net als de Indiase Glanza een Suzuki Baleno met Toyota-badges.

Terug naar de Urban Cruiser. De nieuwe Urban Cruiser is op een haar na vier meter lang en onderscheidt zich van de Vitara Brezza met zijn grille, koplampen en bumpers. Aan de achterkant is de Toyota Urban Cruiser identiek aan z'n Suzuki-broer. Ledkoplampen zijn overigens standaard, hetzelfde geldt voor zaken als airco, elektrische ramen, keyless entry en parkeersensoren achter. Onder de kap ligt een 105 pk en 138 Nm sterke 1.6, een turboloze viercilinder die de Urban Cruiser aan een topsnelheid van 170 km/h helpt. Toyota levert de Urban Cruiser in Zuid-Afrika met een handgeschakelde vijfbak, maar ook met een viertraps automaat. De vanafprijs van de Toyota Urban Cruiser ligt omgerekend op €13.435.

Zoals gezegd komt de nieuwe Urban Cruiser niet naar Nederland. Dat hoeft geen al te groot gemis te zijn, daar Toyota dit jaar de Yaris Cross in ons deel van de wereld op de markt brengt.

Urban Cruiser in Nederland

In Nederland kennen we modelnaam Urban Cruiser van een de auto die in 2009 op de markt verscheen en ons land in 2014 na gering succes weer verliet. De Urban Cruiser was in feite een van de eerdere compacte cross-overs. Het model werd nog iets eerder dan de eerste generatie Nissan Juke gepresenteerd. In Nederland zijn er slechts 2.225 exemplaren van verkocht.