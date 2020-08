Toyota komt met nieuwe Urban Cruiser

Er wordt wel eens gezegd dat Toyota relatief laat was of is met het leveren van een compacte cross-over, maar in feite is dat niet helemaal juist. Sterker nog, Toyota lanceerde in 2008 - twee jaar vóór de introductie van de Nissan Juke - de Urban Cruiser, een ten dele op de toen actuele Toyota Yaris gebaseerd compact SUV'tje waarmee Toyota zijn concurrenten eigenlijk voor was. In zo'n vier jaar tijd verkocht Toyota er in Nederland slechts 2.225 exemplaren van en daarmee is het voor Toyota helaas nooit een succes geworden. Later dit jaar blaast Toyota de modelnaam Urban Cruiser echter gewoon nieuw leven in!

Nu verklappen we het maar direct: de Urban Cruiser die Toyota dit jaar nog presenteert, komt vooralsnog alleen op de Indiase markt. In feite is het ook helemaal geen Toyota. De nieuwe Urban Cruiser is namelijk de volgende kruisbestuiving tussen Toyota en Suzuki. In India verkoopt Toyota al de Glanza, niets meer dan een Suzuki Baleno met Toyota-beeldmerken, en in Europa brengt Suzuki binnenkort al de Across op de markt. Die Across is op zijn beurt een Toyota RAV4 met een iets aangepaste neus. De straks splinternieuwe Urban Cruiser deelt zijn basis met de Suzuki Vitara, maar niet met de Vitara zoals wij die kennen.

Nee, onder de koets van de nieuwe Urban Cruiser, waarvan op een afbeelding al zijn contouren te zien zijn, gaat de Suzuki Vitara Brezza schuil. De Vitara Brezza is de door de Indiase tak van Suzuki, Maruti Suzuki, ontwikkelde kleine broer van 'onze' Vitara. De Vitara Brezza staat op hetzelfde platform als de Vitara die wij kennen en heeft zelfs dezelfde wielbasis van 2,5 meter. Met zijn vanwege fiscale voordelen beperkte wagenlengte van net geen 4 meter is de Vitara Brezza echter een stuk korter dan de 4,18 meter lange Vitara die je hier kunt kopen. Op optisch vlak zal de Urban Cruiser nauwelijks van zijn Suzuki-broertje afwijken. De auto krijgt in elk geval een iets ander snoetje, maar daarmee hebben we nagenoeg alle uiterlijke verschillen waarschijnlijk wel gehad.

Zoals gezegd komt de Urban Cruiser zeer waarschijnlijk niet naar Nederland. Met de op stapel staande Yaris Cross in gedachten lijkt ons dat geen al te groot gemis.