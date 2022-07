Nieuwe Toyota Crown: iets totaal anders

De Amerikaanse tak van Toyota blikt middels een op Twitter geplaatste teaserplaat vooruit op een nieuw model dat het op 15 juli in zijn geheel presenteert. Het merk laat een koplamp en een deel van de voorbumper van de in een combinatie van rood en zwart uitgevoerde nieuwkomer. In de database van het Japanse patentbureau heeft AutoWeek de patentekeningen opgedoken van een nieuw model dat zeer waarschijnlijk de spoedig te onthullen Toyota is.

Zowel de koplampen als de voorbumper van de auto op de patentplaten komen overeen met wat we op de teaserplaat zien. De vorm van de auto is interessant, het lijkt namelijk te gaan om een relatief hoog op zijn poten staande liftbackachtige, een carrosserievorm die de aandacht van steeds meer autofabrikanten weet te trekken. Minstens zo interessant is het logo dat we op het front van de auto zien. In tegenstelling tot aan de achterzijde van de auto vinden we daar geen Toyota-beeldmerk, maar een kroontje. In Japan heeft Toyota voor tal van modellijnen eigen badges die het op de voorkant van de auto's plakt. Het kroontje behoort toe aan de Crown, en dat maakt deze nieuwe Toyota nog interessanter.

Na toplimousine Century is de Crown momenteel namelijk de hoogst in de markt gepositioneerde sedan. De Crown - die in een ver verleden ook in Nederland werd gevoerd - wordt al sinds de jaren zeventig niet meer in de Verenigde Staten geleverd en dus lijkt het er sterk op dat de Crown terugkeert naar de Amerikaanse markt. Wel wisselt de auto dus zijn traditionele sedanvorm in voor een carrosserievariant die is doorspekt met cross-overinvloeden. De huidige vijftiende (!) generatie Crown bestaat sinds 2018 en is inmiddels dus zo'n vier jaar oud. Daarmee lijkt die vierdeurs Crown nog niet aan vervanging toe. Het is dus goed mogelijk dat de 'nieuwe Crown' een toevoeging is aan de Crown-familie, al is het ook niet ondenkbaar dat Toyota de traditionele sedan gezien de populariteit van hoger op de poten staande auto's wel volledig vervangt door het nieuwe hogere model. De dichte grille, bZ4X-achtige koplampen en de ontbrekende uitlaateindstukken wekken daarbij de suggestie dat de nieuwe Crown een volledig elektrisch model wordt. Linksachter zien we een klep, maar dit kan zowel een laadopening als een tankklep zijn. Op 15 juli weten we meer!