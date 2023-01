Nieuwe Toyota C-HR betrapt: ook elektrisch?

Toyota heeft de smaak behoorlijk te pakken. In relatief korte tijd liet het merk het ene nieuwe studiemodel na het andere zien en dus zit er een behoorlijk aantal nieuwe auto's in de pijplijn die je straks daadwerkelijk kunt kopen. Een daarvan is de nieuwe Toyota C-HR. Het lijkt erop dat die nieuwe Toyota C-HR op deze foto's voor het eerst in testkostuum te zien is.

Toyota kwam in 2016 met de huidige generatie C-HR op de proppen, die symbool stond voor een ommezwaai van Toyota's modelstrategie. Met de extravagante cross-over maakte Toyota duidelijk dat het in de toekomst meer oog zou hebben voor spannender ogende ontwerpen. Inmiddels staat de kalender en is de C-HR dus zo'n acht jaar oud. Er zit een volledig nieuwe C-HR in het vat en het lijkt erop dat we je die nieuwe Toyota C-HR nu al kunnen laten zien.

Dat er een nieuwe C-HR aan zit te komen is natuurlijk geen verrassing. Compacte cross-overs en SUV-achtigen lokken nog altijd veel klanten naar de showrooms en dus kun je er als autofabrikant niet genoeg van in je aanbod hebben. De C-HR kreeg onlangs de Corolla Cross naast zich als nuchterder en praktischer alternatief en dat betekent dat de nieuwe tweede generatie Toyota C-HR op designvlak weer een eigenwijze rakker mag worden. In december liet Toyota met de C-HR Prologue al een voorpoefje op de nieuwe C-HR zien. Hoe de nieuwe C-HR precies uit komt te zien? Dat is eigenlijk geen verrassing meer. Al twee maanden voordat Toyota de C-HR Prologue presenteerde, kon AutoWeek je de productieversie al op patenttekeningen laten zien. Nu zijn ook twee testexemplaren van de nieuwe C-HR in het openbaar verschenen.

De ingepakte Toyota op deze foto's vertoont overduidelijk gelijkenissen met de C-HR Prologue en dus ook met het model op de reeds genoemde patentplaten. We zien een auto met een sterk aflopende daklijn, een hoge neus met daarin nog vooral afgeplakte C-vormige koplampen en een achterzijde met verlichting in een strakke horizontale streep en een spoiler boven een relatief vlak liggende achterruit. Door het stickerwerk heen zijn de vouwen op de flanken al deels zichtbaar en ook de golvende schouderlijn en de verhoging bij de voorschermen is zichtbaar. Stuk voor stuk zaken die je op zowel de C-HR Prologue als de auto op de patenttekeningen zag. Een van de testexemplaren heeft ook de grille die je op de patentplaten zag. Opvallend: de gesnapte Topyota heeft net als de C-HR op de patenttekeningen in de voor- en achterportieren verzonken handgrepen. De C-HR Prologue had die juist niet.

Ook elektrisch?

Komt de nieuwe Toyota C-HR ook met een volledig elektrische aandrijflijn? Dat is nog maar even de vraag, maar niets is onmogelijk. Hij krijgt in ieder geval een plug-in hybride aandrijflijn en wordt internationaal ook leverbaar met een hybride aandrijflijn zonder stekker. De nieuwe Toyota C-HR staat waarschijnlijk op het nieuwe E3-platform , een basis die delen van het TNGA-platformfamilie combineert met die van de elektrische e-TNGA-reeks. Dat betekent dat de basis van de nieuwe C-HR in theorie ook geschikt is voor een volledig elektrische aandrijflijn.

Toyota heeft de komst van een elektrische C-HR nog niet bevestigd. Wél komen de Japanners met de bZ3X, een elektrische kleine broer van de bZ4X waarvan geen versies met verbrandingsmotoren komen. Dat is immers een model van de bZ-familie waaronder Toyota slechts volledig als EV ontwikkelde modellen hangt. Het is dus niet ondenkbaar dat het op termijn met een elektrische C-HR komt.

Dat vermoeden wordt gesterkt door een ouder studiemodel van Toyota: de Small SU EV Concept. Eind 2021 trok het samen met Lexus een blik concept-cars kopen. Een daarvan was de Small SU EV Concept, een kleine elektrische cross-over die in tegenstelling tot andere gelijktijdig gepresenteerde elektrische studiemodellen geen bZ-naam had. Dat wekt dus de suggestie dat Toyota inderdaad met elektrische varianten van auto's komt die ook met verbrandingsmotoren verkrijgbaar zijn. Daar komt bij dat de genoemde Small SU EV Concept behoorlijk wat uiterlijke gelijkenissen vertoont met de C-HR Prologue en dus met de nieuwe Toyota C-HR. De C-HR Prologue leek dan ook een designtechnische doorontwikkeling van die Small SU EV Concept.

Een andere optie is dat de Small SU EV Concept een iets kleiner C-HR-achtige wordt met een elektrische aandrijflijn, een soort bZ2X dus voor naast de Toyota Yaris Cross. Mocht dat het geval zijn, dan zou het wel heel druk worden in Toyota's SUV-gamma.