Toyota bZ Compact SUV: vooruitblik op kleine elektrische Toyota

Toyota heeft de smaak te pakken. Kort na de presentatie van de volledig nieuwe Prius trekt het merk opnieuw de aandacht naar zich toe. We maken kennis met de Toyota bZ Compact SUV Concept, een vooruitblik op een elektrische cross-over die een maatje kleiner is dan de reeds bekende bZ4X.

De bZ-paraplu waar Toyota zijn in de basis als elektrische auto ontwikkelde modellen onder hangt, houdt momenteel twee auto's droog van benzine of diesel: de Toyota bZ4X en de bZ3. De bZ3 kun je in Europa niet kopen, maar de bZ4X natuurlijk wel. Die SUV lijkt op afzienbare tijd een kleiner elektrisch model naast zich te krijgen. Toyota slingert een nieuw studiemodel de wereld in dat luistert naar de naam Toyota bZ Compact SUV Concept. Een vooruitblik die net zo relevant is als zijn naam lang is.

Vooralsnog geeft Toyota alleen een uitgebreide reeks foto's van zijn interessante elektrische voorbode vrij. We zien een compacte cross-over met een relatief sterk aflopende daklijn die Toyota combineert met een juist opvallend oplopende schouderlijn. Net als bij de nieuwe Prius heeft Toyota de handgreep van de achterste portieren in de C-stijl verstopt. Aan de voorkant heeft de bZ Compact SUV Concept de inmiddels bekende C-vormige koplampen die helemaal Toyota nieuwe stijl zijn. Deze designtaal is overigens niet voorbehouden aan de bZ-lijn van Toyota, ook de Prius heeft namelijk een soortgelijk design op zijn snuit.

De achterlichten zijn opvallend plat een strak vormgegeven en zijn tot op zekere hoogte met elkaar verbonden, al blijft de bilpartij van het studiemodel vrij van een dikke rode ledbalk. Bovenaan de vrij vlak liggende achterruit zit een dakspoiler met twee langere delen. Centraal in de achterbumper vinden we een verticale ledstrip.

Ook opvallend is het interieur van Toyota's elektrische voorbode. De Toyota bZ Compact SUV Concept heeft een minimalistisch vormgegeven interieur met daarin slechts een groot infotainmentsysteem, een digitaal instrumentarium en een middenconsole die weinig meer bevat dan een startknop en een bedieningselement om de rijrichting mee te kiezen. Het 'yoke'-achtige stuurwiel waarmee de Toyota bZ4X verkrijgbaar is, vinden we in aangezette vorm ook in de bZ Compact SUV Concept.

In december geeft Toyota meer informatie vrij over de bZ Compact SUV Concept.

Wat wordt het?

In december trok Toyota een uitgebreide reeks studiemodellen uit de hoge hoed, al behandelde het merk ze geen van allen in detail. Tussen die nieuwe showauto's zat de bZ Compact SUV eigenlijk al, al leek er in de destijds getoonde versie nog geen interieur te zitten.

In september kon AutoWeek je patentplaten laten zien van een nieuwe en waarschijnlijk elektrische Toyota. Die nog niet onthulde auto vertoont enige gelijkenissen met de bZ Compact SUV Concept. Beide auto's hebben platte achterlichten, een vlak liggende achterruit met erboven een met twee opvallende delen opgebouwde dakspoiler en een aflopende daklijn. De nog onbekende Toyota op de foto moet het echter zonder de sterk oplopende schouderlijn doen.

De vraag is nog even wat de bZ Compact SUV Concept precies wordt. Moeten we inzetten op een elektrische SUV in het segment van de Corolla Cross, of is de bZ Compact SUV Concept een voorbode van de opvolger van de C-HR?