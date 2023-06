Maak kennis met de splinternieuwe Toyota C-HR. Hij is speciaal voor de Europese markt ontwikkeld en ziet er minstens zo gedurfd uit als zijn voorganger. Hij komt met drie geëlektrificeerde aandrijflijnen beschikbaar. Twee daarvan zijn hybride en voor het eerst is de Toyota C-HR er ook als plug-in hybride.

Highlights Toyota C-HR

Opnieuw brutaal maar volgens nieuwe designtaal

Voor het eerst als C-HR Plug-in Hybrid

Ook als 1.8 Hybrid en 2.0 Hybrid

Hoogwaardiger interieur

Rond de jaarwisseling in Nederland

Voormalig Toyota-topman Akio Toyoda was de veelgehoorde kritiek op het brave en zelfs ietwat saaie imago van zijn merk in 2016 helemaal beu. Modellen van Toyota zouden niet alleen op designvlak, maar ook wat techniek betreft levenslustiger moeten worden. No more boring cars, luidde het credo. In 2016 injecteerde Toyota zich met een fikse dosis frisheid door de eerste generatie C-HR op de markt te brengen. De eerste Toyota C-HR was een extravagant gelijnde cross-over met Corolla-techniek die behoorlijk brak met wat je destijds in Europa van het merk kende. Een opvolger heeft op designvlak behoorlijke schoenen te vullen en deze nieuwe C-HR bewijst dat Toyota aan visuele brutaliteit niet heeft ingeboet.

Eerlijk is eerlijk: als je AutoWeek geregeld bezoekt is de kans groot dat deze tweede C-HR je bekend voor komt. Dat is net zo gek. Nog voordat Toyota in december 2022 met de C-HR Prologue een nauwkeurige vooruitblik op de nieuwe C-HR gaf, kon AutoWeek je de productieversie maanden eerder al op patenttekeningen laten zien. Dat maakt de tweede C-HR niet minder interessant en niet in de laatste plaats omdat nu ook bekend is wat de aandrijving is.

Tot 66 kilometer elektrisch

In tegenstelling tot de vorige C-HR komt het nieuwe model niet meer met een aandrijflijn zonder enige vorm van elektrohulp. Geen 1.2 T dus meer en dus enkel geëlektrificeerde aandrijflijnen. Op dat vlak zet Toyota een behoorlijke stap. Hij krijgt twee verschillende hybride aandrijflijnen en is er voor het eerst ook als plug-in hybride.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid heeft een 2.0 viercilinder die 152 pk en 190 Nm op de been brengt. Die 2.0 krijgt bijval van een 163 pk en 208 Nm sterk elektrohart dat de C-HR - net als de Prius Plug-in Hybrid - een systeemvermogen oplevert van 223 pk. Daarmee is het met afstand de krachtigste C-HR ooit.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid sprint in 7,4 seconden naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Interessanter is het elektrische bereik, dat bedraagt op een volle accu 66 kilometer. Deze stekkerversie is in staat op vanzelf over te gaan op elektrokracht als je met de C-HR een milieu- of lage emissiezone binnenrijdt.

Tweemaal hybride

Daarnaast is de Toyota C-HR te bestellen met stekkerloze hybride aandrijflijnen. Hij komt als 1.8 Hybrid met een 98 pk en 142 Nm krachtige viercilinder die samen met een 94 pk en 185 Nm sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 130 pk. In iets minder dan 10 tellen zit de C-HR 1.8 Hybrid op de 100 km/h. Zijn topsnelheid is 170 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt 4,8 l/100 km.

Wederom is er ook een sterkere 2.0 Hybrid. Die heeft dezelfde 152 pk krachtige 2.0 als de C-HR Plug-in Hybrid, maar wel een minder potente elektromotor (111 pk). Met een systeemvermogen van 198 pk hoef je je echter absoluut nergens voor te schamen. De C-HR 2.0 Hybrid versnelt in 8,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt net als bij de 1.8 Hybrid 4,8 l/100 km. Buiten Nederland komt de C-HR 2.0 Hybrid overigens tevens met vierwielaandrijving en met een extra elektromotor (41 pk) op de achteras in het leveringsgamma.

Afmetingen en design

De nieuwe Toyota C-HR meet 4,36 meter in de lengte en is opvallend genoeg 3 centimeter korter dan zijn voorganger. Wel is het nieuwe model met 1,83 meter 3 centimeter breder dan het origineel. De wagenhoogte komt met 1,56 meter op enkele millimeters na overeen met die van de vorige C-HR. De wielbasis blijft met 2,64 meter ongewijzigd.

Minder dan de vorige C-HR heeft Toyota's nieuwe cross-over een sterk oplopende schouderlijn. De raamlijn blijft tot het eind van de achterste zijruit vrijwel volledig horizontaal. Typisch C-HR-dna als de iets aflopende daklijn en de relatief vlak liggende achterruit blijft intact, net als de hoge bilpartij en de achterspoiler met daarin twee verhoogde delen . Opvallend daarbij is de opvallend wulps gevormde achterbumper, met een groot dicht kunststof paneel dat de indruk wekt een luchtopening te zijn. De nieuwe C-HR krijgt opvallend platte en brede led-achterlichten die visueel met elkaar zijn verbonden en enkel worden onderbroken door een - bij stilstand - verlichte Toyota C-HR-aanduiding.

Ook van opzij en vanvoren bezien is de nieuwe Toyota C-HR een interessante verschijning. We zien in de portieren verzonken handgrepen en een achterportier dat doordat een deel in het zwart is uitgevoerd aanzienlijk korter lijkt dan hij is. In het voorportier treffen we opvallende hoekige vouwen en de zijspiegel verhuist van 'het hoekje' nabij de A-stijl naar een plek op het daadwerkelijke portierplaatwerk. Met zijn korte front en eigenwijze C-vormige koplampen sluit de C-HR netjes aan bij de bZ4X en de nieuwe Prius. Ook hier dus een vrij dichte bovenkant van de snuit, de grille zit lager in het front.

Interieur en gadgets

Toyota zegt extra veel aandacht te hebben besteed aan de wijze waarop de carrosseriedelen op elkaar aansluiten en roept iets vergelijkbaars over het interieur. De C-HR-werkplek moet dan ook een stuk hoogwaardiger ogen en aanvoelen dan dat van het vorige model. De cockpit loopt op het oog om de bestuurder en bijrijder heen en ademt met zijn ronde ventilatieroosters aan weerszijden van het dashboard zelfs een enigszins sportieve sfeer.

De nieuwe Toyota C-HR heeft een 12,4-inch digitaal instrumentarium, een - afhankelijk van de uitvoering - 8 or 12,3-inch infotainmentscherm en een head-up display. Sfeerverlichting met 64 kleuren en een modus waarin tussen 24 tinten gewisseld wordt? Tegen bijbetaling van de partij. De interieurverlichting geeft ook visuele signalen als je het portier opent, terwijl er verkeer van achteren nadert.

Ben je veel in de weer met je smartphone? Ook dan is er nieuws. De C-HR herkent aan de telefoon (via de app) de bestuurder, geeft een visueel welkom via zijn verlichting en past automatisch de voorkeursinstellingen van de stoelen, het infotainmentscherm en het instrumentarium toe. Ook interessant: de C-HR kan zichzelf voor het eerst automatisch parkeren, zelfs met de bestuurder buiten de auto.

Meer veiligheidsnieuws: Toyota introduceert Acceleration Supression dat input vanuit een plotseling ingetrapt gaspedaal vertraagt als een aanrijding met een voorligger dreigt. Nieuw is voorts Proactive Driving Assist (PDA), dat bij gas los en het naderen van een voorligger de auto langzaam vertraagt.

Ronduit interessant is het optionele panoramadak. Dat heeft dankzij twee speciale coatings geen fysiek zonnescherm nodig. Dat levert niet alleen een gewichtsbesparing van 5 kilo op, maar bovendien 3 centimeter meer hoofdruimte.

Last but not least: geen nieuw model zonder passage over duurzaam materiaalgebruik en dus meldt Toyota trots dat er in de nieuwe C-HR twee keer zoveel gerecyclede materialen zijn gebruikt als in de vorige. Daar scoor je anno 2023 punten mee.

Toyota C-HR in Nederland

De nieuwe Toyota Prius komt rond de jaarwisseling naar Nederland. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Wel weten we al dat de marktintroductie gepaard gaat met twee speciale Premiere Editions. De eerste heet simpelweg Premiere Edition, de tweede GR Sport Premiere Edition. Die laatste is uiteraard aangekleed met GR-extraatjes, waaronder speciaal 20-inch (!) lichtmetalen wielen.

De Toyota C-HR is tot het eind van het jaar leverbaar als 122 pk krachtige 1.8 Hybrid en als sterkere 2.0 High Power Hybrid die het tot 184 pk schopt.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Toyota C-HR in 2016 zijn er in ons land bijna 22.000 exemplaren gekentekend. In 2018 had de C-HR zijn Nederlandse topjaar. Toen vonden bijna er .700 stuks een Nederlands thuis. Vorig jaar bleven de leveringen op 2.057 steken.

In 2022 verkocht Toyota in Europa 109.543 C-HR's. Daarvan waren er - niet geheel verrassend - maar liefst 108.950 een 1.8 Hybrid of 2.0 Hybrid. Binnen de Europese Toyota-gelederen verkochten in 2022 de RAV 4 (113.297 stuks), de Yaris Cross (156.086), de Yaris (185.781) en de Corolla-familie (182.782) beter. Het valt te bezien of deze opnieuw extravagante, maar met meer elektrokracht bedeelde tweede C-HR die rangschikking kan opschudden.