Toyota C-HR subtiel opgefrist voor nieuwe modeljaar

Toyota C-HR
Joas van Wingerden

De Toyota C-HR is voor het nieuwe modeljaar nog eens tegen het licht gehouden. Er zijn enkele kleine noviteiten voor de extravagante cross-over.

Voordat je razend enthousiast wordt: van een facelift is zeer zeker geen sprake, we hebben het hier over een modeljaarupdate voor de Toyota C-HR. Maar dat neemt niet weg dat er zeker wat nieuwigheden zijn om bij stil te staan. Zo is bijvoorbeeld ook de C-HR Hybrid 140 voortaan te krijgen als GR Sport. Mooi voor wie de C-HR wel met sportieve aankleding wil, maar geen plug-in hybride wil rijden. Sportiever bumperwerk, 19-inch zwarte lichtmetalen wielen, sportstoelen, een JBL audiosysteem met negen speakers en een subwoofer: het is er allemaal bij.

Meer nieuws? Jazeker. De Toyota C-HR wordt leverbaar in een nieuwe Dark Blue Mica geheten donkerblauwe kleur, die zelfs geheel nieuw is voor Toyota. Ook de reeds van de Yaris en Yaris Cross bekende kleur Storm Grey is van de partij. Wil je de boel liever vooral heel duister, dan kun je voor de Black Edition gaan. Die is uiteraard zwart, met hoogglans zwarte accenten en zwarte wielen. Qua uitrusting is hij gebaseerd op de GR Sport.

Tenslotte zegt Toyota dat het de voorstoelen van de C-HR Dynamic qua ontwerp wat heeft aangepast, ze zijn ook meteen bekleed met een nieuw donkergrijs stofje. De Dynamic staat bovendien op andere wielen dan voorheen. Je hoort het al; veel detailwerk, maar toch even interessant om te weten als je in de markt bent voor de C-HR. Wat het allemaal gaat kosten, dat horen we volgende maand pas.

