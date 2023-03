Nieuwe rijbewijseisen EU: scherper voor beginners en ouderen

De EU plant enkele hervormingen van het rijbewijs, die onder meer de verkeersveiligheid moet verbeteren. In het wetsontwerp van de Europese Commissie worden rijbewijzen in de nabije toekomst 15 jaar geldig in de hele EU in plaats van 10 jaar nu. De geldigheidsduur van 15 jaar zou echter niet voor automobilisten van 70 jaar en ouder moeten gelden. Zij krijgen dan alleen nog rijbewijzen die 5 jaar geldig zijn. Dit moet het mogelijk maken om de rijgeschiktheid van senioren regelmatig te controleren. In Nederland wordt hier nu vanaf 75 jaar oud op gecontroleerd en is een rijbewijs vervolgens ook al slechts 5 jaar geldig, maar lang niet in alle EU-landen zijn de eisen al zo scherp.

In het wetsvoorstel staat ook dat beginnende bestuurders geen druppel alcohol op mogen hebben. In Nederland geldt al een soortgelijke regel, maar het is nog niet overal in de EU zo vastgelegd. Overigens staat in het EU-wetsvoorstel dat dit zero-tolerance-beleid voor twee jaar moet gelden. In Nederland is dat nu al voor een periode van vijf jaar, pas daarna ben je hier geen 'beginnend bestuurder' meer. Tenslotte moeten de nieuwe rijbewijzen volgens de Europese Commissie digitaal worden, zodat de verlenging ook online kan worden afgehandeld.