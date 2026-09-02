Tot Volvo met een elektrisch en mogelijk EV60 geheten alternatief voor de Volvo V60 komt, kun je als Volvo-liefhebber bij Polestar terecht voor de Polestar 4 SUV. Dat is een nieuwe en extra praktische variant van de Polestar 4 Coupé. Hoewel de nieuwe variant van de Polestar 4 'SUV' heet, doet hij ons meer denken aan een elektrische stationwagon met wat cross-elementen. Goed nieuws voor wie de Polestar 4 Coupé te krap vindt en bij dat model een achterruit mist: met de Polestar 4 SUV helpt het merk beide bezwaren uit de wereld.

Inderdaad: de Polestar 4 SUV heeft in tegenstelling tot de Polestar 4 Coupé gewoon een achterruit. Dat is natuurlijk niet het enige verschil. De daklijn van de Polestar 4 SUV loopt verder door naar achteren en eindigt in een achterklep die lekker recht afloopt. De schouderlijn loopt naar achteren toe op en het derde zijruitje is groter. De bagageruimte van de Polestar 4 SUV is 530 liter groot. Dat is slechts vier liter meer dan die van de 4 Coupé. Laad je de Polestar 4 SUV vol tot het dak, dan kun je 655 liter meezeulen. Met de achterbank plat neemt de bagageruimte toe tot 1.665 liter. Daaraan kan de Polestar 4 Coupé niet tippen.

De Polestar 4 SUV komt met twee aandrijflijnen. De mildste variant heet Rear Motor en heeft een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras. Die variant snelt in 7,3 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De 100 kWh accu levert de Polestar 4 SUV Rear Motor een bereik op van 630 kilometer. Hoger op het menu staat de Dual Motor. Die heeft twee samen 544 pk krachtige elektromotoren en beukt al in 3,9 tellen vanuit stilstand naar de 100 km/h. De actieradius van de voorlopig sterkste variant bedraagt 600 kilometer. In Performance-versie met meer vermogen is er vooralsnog niet, al is er wel een Performance-pack beschikbaar. Dat brengt onder meer aangepaste dempers, extra krachtige remmen van Brembo, 22-inch lichtmetaal en Pirelli P Zero-banden.

Prijzen Polestar 4 SUV

De Polestar 4 SUV is er als Rear Motor vanaf €55.800. Voor de Dual Motor betaal je €59.800. Tijdelijk zijn ze echter 5 mille voordeliger, wat het tweetal tijdelijke vanafprijzen van achtereenvolgens €50.800 en €54.800 oplevert. De Polestar 4 Coupé is ook tijdelijk goedkoper. De Rear Motor kost €54.800 in plaats van de normale €59.800, de Dual Motor €58.800 in plaats van €63.800. Opmerkelijk: de Polestar 4 SUV is ruimer, maar juist goedkoper dan de 4 Coupé. Het Performance-pack is in de introductieperiode van de Polestar 4 SUV overigens een optie zonder meerprijs. Tel uit je winst.