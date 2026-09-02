Eindelijk: de nieuwe elektrische Range Rover is er!

De elektrische Range Rover werd in 2021 al aangekondigd en zou in 2025 op de markt komen. Een jaar later dan aanvankelijk bedoeld is de elektrische Range Rover er nu echt. Hij heet ietwat inspiratieloos Range Rover Electric en is vanbuiten nauwelijks van een Range Rover met verbrandingsmotoren te onderscheiden. De grille is anders uitgevoerd en op de naafkappen staat 'EV'. Wie onder de Range Rover Electric kijkt, zoekt daar vergeefs naar uitlaatpijpen. Opvallend: de Range Rover Electric heeft zowel links- als rechtsachter een laadaansluiting.

Wie had verwacht dat de Range Rover Electric zijn concurrenten zou overrompelen met grensverleggende specificaties, komt van een koude kermis thuis. Dat betekent niet dat de prestaties ondermaats zijn. De Range Rover Electric heeft twee samen 550 pk sterke elektromotoren en is daarmee net zo sterk als de plug-in hybride P550e.

Trekken die elektromotoren de accu niet in no-time leeg? Welnee. De Range Rover Electric heeft een 118,5-kWh accupakket en dat levert de SUV een WLTP-bereik op van bijna 600 kilometer. Realistisch zijn de Engelsen ook. JLR spreekt van een bereik van in de praktijk zo'n 535 kilometer. Dankzij 800 volt boordspanning is het laadvermogen behoorlijk. Hoe hoog precies, zegt Range Rover nog niet. Wel weten we dat de Range Rover Electric in 10 minuten 220 kilometer kan bijladen.

De ongetwijfeld loodzware, luxueuze elektrische gigant stampt vanuit stilstand in 4,3 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph).

De Range Rover Electric kost in Nederland minimaal €166.027.